1-й тур
Металлист 1925
0 : 0
Рух Львов
25.07.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Металлист 1925 – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 24.07.2021 20:09
  • 201 просмотр
  • 2 комментария
Металлист 1925 – Рух. Текстовая трансляция матча
© ФК Металлист 1925

В воскресенье, 25-го июля, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист 1925» и львовский «Рух». Матч пройдет в Харькове, на поле стадиона ОСК «Металлист», начало в 17:00.

Еще год назад коллектив Ивана Федика получал свой первый бесценный опыт выступлений в «элите» нашего футбола, а уже сейчас готов поделиться своими навыками с абсолютным дебютантом УПЛ. Коллектив Александра Кучера в текущем сезоне будет находиться в очень тяжелых условиях, так как ситуация внутри его родного города выглядит совершенно нездоровой с точки зрения конкуренции, поэтому задачу закрепиться в наивысшем дивизионе «1925» будет стараться выполнять уже с первого тура.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Рух».

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Олексій Коваль
    online
      Олексій Коваль, 24.07.2021 20:16
    0
    Я бы на месте автора уже повесился, какой на хрен Кучер?!?!
    Ссылка
    Олексій Коваль
    online
      Олексій Коваль, 24.07.2021 20:15
    0
    В добрый путь, ребята!
    Ссылка
    Олексій Коваль
    online
      Олексій Коваль, 24.07.2021 20:16
    0
    Я бы на месте автора уже повесился, какой на хрен Кучер?!?!
    Ссылка
    Олексій Коваль
    online
      Олексій Коваль, 24.07.2021 20:15
    0
    В добрый путь, ребята!
    Ссылка
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