В воскресенье, 25-го июля, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист 1925» и львовский «Рух». Матч пройдет в Харькове, на поле стадиона ОСК «Металлист», начало в 17:00.

Еще год назад коллектив Ивана Федика получал свой первый бесценный опыт выступлений в «элите» нашего футбола, а уже сейчас готов поделиться своими навыками с абсолютным дебютантом УПЛ. Коллектив Александра Кучера в текущем сезоне будет находиться в очень тяжелых условиях, так как ситуация внутри его родного города выглядит совершенно нездоровой с точки зрения конкуренции, поэтому задачу закрепиться в наивысшем дивизионе «1925» будет стараться выполнять уже с первого тура.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Рух».