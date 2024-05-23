Мегакамбек! С кем сыграет Стародубцева в финале отбора к Ролан Гаррос 2024?

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 144) узнала соперницу в финале квалификации к Открытом чемпионату Франции 2024.

В решающем поединке отбора украинка сыграет против Марины Стакушич (Канада, WTA 184), которая в полуфинальном противостоянии выиграла у Антонии Рузич (Хорватия, WTA 214) за 2 часа и 38 минут.

Ролан Гаррос 2024. 2-й матч квалификации

Марина Стакушич (Канада) – Антония Рузич (Хорватия) – 6:3, 4:6, 7:6 (10:6)

В третьем сете Стакушич отыграла подачу на матч и 6 матчболов.

Ранее Марина и Юлия не играли между собой.

Стародубцева в своей полуфинальной игре разобралась с Ю Сяоди.