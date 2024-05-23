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  4. Мегакамбек! С кем сыграет Стародубцева в финале отбора к Ролан Гаррос 2024?
Ролан Гаррос
23 мая 2024, 00:09 |
397
1

Мегакамбек! С кем сыграет Стародубцева в финале отбора к Ролан Гаррос 2024?

Марина Стакушич одолела Антонию Рузич во 2-м матче квалификации

23 мая 2024, 00:09 |
397
1
Мегакамбек! С кем сыграет Стародубцева в финале отбора к Ролан Гаррос 2024?
Getty Images/Global Images Ukraine. Марина Стакушич

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 144) узнала соперницу в финале квалификации к Открытом чемпионату Франции 2024.

В решающем поединке отбора украинка сыграет против Марины Стакушич (Канада, WTA 184), которая в полуфинальном противостоянии выиграла у Антонии Рузич (Хорватия, WTA 214) за 2 часа и 38 минут.

Ролан Гаррос 2024. 2-й матч квалификации

Марина Стакушич (Канада) – Антония Рузич (Хорватия) – 6:3, 4:6, 7:6 (10:6)

В третьем сете Стакушич отыграла подачу на матч и 6 матчболов.

Ранее Марина и Юлия не играли между собой.

Стародубцева в своей полуфинальной игре разобралась с Ю Сяоди.

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Марина Стакушич Юлия Стародубцева Ролан Гаррос 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Muskrat2
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