Мегакамбек! С кем сыграет Стародубцева в финале отбора к Ролан Гаррос 2024?
Марина Стакушич одолела Антонию Рузич во 2-м матче квалификации
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 144) узнала соперницу в финале квалификации к Открытом чемпионату Франции 2024.
В решающем поединке отбора украинка сыграет против Марины Стакушич (Канада, WTA 184), которая в полуфинальном противостоянии выиграла у Антонии Рузич (Хорватия, WTA 214) за 2 часа и 38 минут.
Ролан Гаррос 2024. 2-й матч квалификации
Марина Стакушич (Канада) – Антония Рузич (Хорватия) – 6:3, 4:6, 7:6 (10:6)
В третьем сете Стакушич отыграла подачу на матч и 6 матчболов.
Ранее Марина и Юлия не играли между собой.
Стародубцева в своей полуфинальной игре разобралась с Ю Сяоди.
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