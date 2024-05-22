Стародубцева вышла в финал отбора к Ролан Гаррос, разобравшись с китаянкой
Юлия переиграла Ю Сяоди во 2-м матче отбора к французскому мейджору
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 144) вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Франции 2024.
Во 2-м раунде отбора украинка в двух сетах уверенно разобралась с представительницей Китая Ю Сяоди (WTA 213).
Ролан Гаррос 2024. 2-й раунд квалификации
Ю Сяоди (Китай) – Юлия Стародубцева (Украина) [29] – 3:6, 2:6
Это была первая встреча соперниц.
В финальном раунде Стародубцева сыграет с Мариной Стакушич (Канада, WTA 184) или Антонией Ружич (Хорватия, WTA 214).
Стародубцева впервые играет в квалификации Ролан Гаррос. Юлия пока что только один раз играла в основной сетке турниров серии Grand Slam – на Australian Open 2024.
Стародубцева – единственная представительница Украины, которая продолжает играть в отборе к РГ 2024. Ранее турнир покинули Виталий Сачко, Катерина Байндл, Катерина Завацкая и Дарья Снигур.
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