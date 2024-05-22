Стародубцева вышла в финал отбора к Ролан Гаррос, разобравшись с китаянкой

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 144) вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Франции 2024.

Во 2-м раунде отбора украинка в двух сетах уверенно разобралась с представительницей Китая Ю Сяоди (WTA 213).

Ролан Гаррос 2024. 2-й раунд квалификации

Ю Сяоди (Китай) – Юлия Стародубцева (Украина) [29] – 3:6, 2:6

Это была первая встреча соперниц.

В финальном раунде Стародубцева сыграет с Мариной Стакушич (Канада, WTA 184) или Антонией Ружич (Хорватия, WTA 214).

Стародубцева впервые играет в квалификации Ролан Гаррос. Юлия пока что только один раз играла в основной сетке турниров серии Grand Slam – на Australian Open 2024.

Стародубцева – единственная представительница Украины, которая продолжает играть в отборе к РГ 2024. Ранее турнир покинули Виталий Сачко, Катерина Байндл, Катерина Завацкая и Дарья Снигур.