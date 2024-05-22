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  4. Стародубцева вышла в финал отбора к Ролан Гаррос, разобравшись с китаянкой
Ролан Гаррос
22 мая 2024, 23:19 |
643
1

Стародубцева вышла в финал отбора к Ролан Гаррос, разобравшись с китаянкой

Юлия переиграла Ю Сяоди во 2-м матче отбора к французскому мейджору

22 мая 2024, 23:19 |
643
1
Стародубцева вышла в финал отбора к Ролан Гаррос, разобравшись с китаянкой
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 144) вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Франции 2024.

Во 2-м раунде отбора украинка в двух сетах уверенно разобралась с представительницей Китая Ю Сяоди (WTA 213).

Ролан Гаррос 2024. 2-й раунд квалификации

Ю Сяоди (Китай) – Юлия Стародубцева (Украина) [29] – 3:6, 2:6

Это была первая встреча соперниц.

В финальном раунде Стародубцева сыграет с Мариной Стакушич (Канада, WTA 184) или Антонией Ружич (Хорватия, WTA 214).

Стародубцева впервые играет в квалификации Ролан Гаррос. Юлия пока что только один раз играла в основной сетке турниров серии Grand Slam – на Australian Open 2024.

Стародубцева – единственная представительница Украины, которая продолжает играть в отборе к РГ 2024. Ранее турнир покинули Виталий Сачко, Катерина Байндл, Катерина Завацкая и Дарья Снигур.

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Ю Сяоди Юлия Стародубцева Ролан Гаррос 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Stanislav Matusevych
Непоганий матч від Юлі, навіть з огляду на слабкість суперниці. Далі буде значно складніше. Я думав, що Стакушич доволі впевнено розбереться з Ружич, а все там затягнулося, молоді тенісистки змагаються, хто більше напомиляється. 
І так, хороша ідея від Юлі - грати на РГ у кольорах українського прапору.
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