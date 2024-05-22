Снигур не сумела пробиться в финальный раунд отбора к Ролан Гаррос 2024
Дарья уступила Оксане Селехметьевой во втором матче квалификации к мейджору
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 123) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции 2024.
Во 2-м раунде отбора к Ролан Гаррос украинка в двух сетах уступила «нейтралке» Оксане Селехметьевой.
Ролан Гаррос 2024. 2-й раунд квалификации
Оксана Селехметьева – Дарья Снигур (Украина) [17] – 6:2, 6:3
Это была 2-я встреча соперниц. Украинка проиграла оба очных поединка.
В финальном раунде отбора к мейджору на кортах Парижа Селехметьвева сыграет с Кэти Волынец (США, WTA 109).
В отборе к РГ 2024 из украинцев продолжит выступления только Юлия Стародубцева. Ранее турнир покинули Виталий Сачко, Катерина Байндл и Катерина Завацкая.
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