Снигур не сумела пробиться в финальный раунд отбора к Ролан Гаррос 2024

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 123) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции 2024.

Во 2-м раунде отбора к Ролан Гаррос украинка в двух сетах уступила «нейтралке» Оксане Селехметьевой.

Ролан Гаррос 2024. 2-й раунд квалификации

Оксана Селехметьева – Дарья Снигур (Украина) [17] – 6:2, 6:3

Это была 2-я встреча соперниц. Украинка проиграла оба очных поединка.

В финальном раунде отбора к мейджору на кортах Парижа Селехметьвева сыграет с Кэти Волынец (США, WTA 109).

В отборе к РГ 2024 из украинцев продолжит выступления только Юлия Стародубцева. Ранее турнир покинули Виталий Сачко, Катерина Байндл и Катерина Завацкая.