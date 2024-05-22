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Ролан Гаррос
22 мая 2024, 21:29 | Обновлено 22 мая 2024, 21:33
228
4

Снигур не сумела пробиться в финальный раунд отбора к Ролан Гаррос 2024

Дарья уступила Оксане Селехметьевой во втором матче квалификации к мейджору

22 мая 2024, 21:29 | Обновлено 22 мая 2024, 21:33
228
4
Снигур не сумела пробиться в финальный раунд отбора к Ролан Гаррос 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 123) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции 2024.

Во 2-м раунде отбора к Ролан Гаррос украинка в двух сетах уступила «нейтралке» Оксане Селехметьевой.

Ролан Гаррос 2024. 2-й раунд квалификации

Оксана Селехметьева – Дарья Снигур (Украина) [17] – 6:2, 6:3

Это была 2-я встреча соперниц. Украинка проиграла оба очных поединка.

В финальном раунде отбора к мейджору на кортах Парижа Селехметьвева сыграет с Кэти Волынец (США, WTA 109).

В отборе к РГ 2024 из украинцев продолжит выступления только Юлия Стародубцева. Ранее турнир покинули Виталий Сачко, Катерина Байндл и Катерина Завацкая.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Alehandro
Даша - максимально ніяка. Сьогодні був здивований, що їй вже 22, а по рівню гри вона все ще там, у юніорах...
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+1
sirjoga
Очевидно, що якщо Еліна мітить на першу сходинку рейтингу, то Даша стане другою ракеткою.
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0
C.Пеклов
дивився на гру Даші й гадав,як можна так апатично грати,з української стрічкою на грудях, тим більше проти кацапки ?!Ганебна поразка...
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0
sirjoga
Без бубликів, без розгромного рахуну, просто впевнена поразка від нашої гравчині. Молодець Даша!!!
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0
Первый Среди Равных
конєц немного предсказуєм
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0
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