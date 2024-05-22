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Профессиональный бокс
22 мая 2024, 12:45 |
2613
0

ФОТО. Реакция Роналду на нокдаун в девятом раунде супербоя Фьюри – Усик

Украинский боксер победил британца и стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте

22 мая 2024, 12:45 |
2613
0
ФОТО. Реакция Роналду на нокдаун в девятом раунде супербоя Фьюри – Усик
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Вечером 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошло большое шоу бокса.

В 12-раундовом поединке встретились украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В 9-м раунде Усик отправил соперника в нокдаун, но канаты, судья и гонг спасли Тайсона.

Судейские записки: Усик 115–112, Фьюри 114–113, Усик 114–113

В сети появилось фото с реакцией звездного португальского нападающего клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду на то, что Александр Усик отравил Тайсона Фьюри в нокдаун в девятом раунде.

Ранее промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн прокомментировал скандальное решение рефери остановить бой в 9-м раунде, в котором Усик мог оформить потенциальный нокаут.

ФОТО. Реакция Роналду на нокдаун в девятом раунде супербоя Фьюри – Усик

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Александр Усик Тайсон Фьюри Александр Усик - Тайсон Фьюри Криштиану Роналду
Дмитро Олійник Источник: The Scottish Sun
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