Вечером 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошло большое шоу бокса.

В 12-раундовом поединке встретились украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В 9-м раунде Усик отправил соперника в нокдаун, но канаты, судья и гонг спасли Тайсона.

Судейские записки: Усик 115–112, Фьюри 114–113, Усик 114–113

В сети появилось фото с реакцией звездного португальского нападающего клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду на то, что Александр Усик отравил Тайсона Фьюри в нокдаун в девятом раунде.

Ранее промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн прокомментировал скандальное решение рефери остановить бой в 9-м раунде, в котором Усик мог оформить потенциальный нокаут.

ФОТО. Реакция Роналду на нокдаун в девятом раунде супербоя Фьюри – Усик