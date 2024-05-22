Конкурент Лунина опубликовал видео ужасной травмы, доведшей его до слез
Куртуа получил травму, но сумел вернуться в строй
В начале сезона 2023/24 бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил ужасную травму на тренировке, звездный голкипер порвал крестообразные связки колена.
Куртуа опубликовал видеоролик, на котором изображен момент травмы, доведшей его до слез.
Позже, в марте, Куртуа получил еще одну травму колена на тренировке, но все же смог восстановиться и вернутся в строй.
Ранее испанские СМИ сообщили, что все в «Реале» понимают, что Тибо Куртуа – лучший вратарь в мире, поэтому его нельзя оставлять на скамейке запасных на такой матч и ожидается, что бельгиец выйдет в стартовом составе.
La vuelta del número 1 del @realmadrid. Un regreso esperado por toda la afición y compañeros. @thibautcourtois llega para contar su verdadera lucha dentro y fuera del terreno de juego tras su lesión. #CourtoisLaVueltaDelNúmero1, próximamente en Prime Video. pic.twitter.com/ZBQav9F5OF— Prime Video España (@PrimeVideoES) May 22, 2024
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