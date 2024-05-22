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  4. Конкурент Лунина опубликовал видео ужасной травмы, доведшей его до слез
Испания
22 мая 2024, 20:30 |
1134
0

Конкурент Лунина опубликовал видео ужасной травмы, доведшей его до слез

Куртуа получил травму, но сумел вернуться в строй

22 мая 2024, 20:30 |
1134
0
Конкурент Лунина опубликовал видео ужасной травмы, доведшей его до слез
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

В начале сезона 2023/24 бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил ужасную травму на тренировке, звездный голкипер порвал крестообразные связки колена.

Куртуа опубликовал видеоролик, на котором изображен момент травмы, доведшей его до слез.

Позже, в марте, Куртуа получил еще одну травму колена на тренировке, но все же смог восстановиться и вернутся в строй.

Ранее испанские СМИ сообщили, что все в «Реале» понимают, что Тибо Куртуа – лучший вратарь в мире, поэтому его нельзя оставлять на скамейке запасных на такой матч и ожидается, что бельгиец выйдет в стартовом составе.

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Тибо Куртуа Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео травма
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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