Конкурент Лунина опубликовал видео ужасной травмы, доведшей его до слез

В начале сезона 2023/24 бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил ужасную травму на тренировке, звездный голкипер порвал крестообразные связки колена.

Куртуа опубликовал видеоролик, на котором изображен момент травмы, доведшей его до слез.

Позже, в марте, Куртуа получил еще одну травму колена на тренировке, но все же смог восстановиться и вернутся в строй.

Ранее испанские СМИ сообщили, что все в «Реале» понимают, что Тибо Куртуа – лучший вратарь в мире, поэтому его нельзя оставлять на скамейке запасных на такой матч и ожидается, что бельгиец выйдет в стартовом составе.