Фанаты Реала оценили выбор между Луниным и Куртуа на финал ЛЧ

1 июня в Лондоне в финале Лиги чемпионов отношения выяснят мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия».

У «галактикос» имеется выбор на вратарскую позицию, ведь хороший сезон проводит украинце Андрей Лунин, а не так давно после травм восстановился бельгиец Тибо Куртуа и уже провел три «сухих» матча в Ла Лиге.

Ожидается, что в ближайший уик-энд именно Куртуа сыграет против «Бетиса» в заключительном туре чемпионата Испании, а затем, возможно, будет готовиться и на финал Лиги чемпионов.

Среди фанатов «Реала» присутствует понимание ситуации, когда в команде имеет непросто выбор голкипера на ключевой матч Лиги чемпионов.

«Дилемма вратарей такова: если «Мадрид» выиграет, никто и не вспомнит об этих дебатах, а если «Мадрид» проиграет с Луниным, то их будут критиковать за то, что они не поставили лучшего вратаря в мире; если они проиграют с Тибо, то их будут критиковать за то, что они поставили лучшего вратаря в мире», – уверен поклонник «Реала» с ником Yoto10.

«Куртуа должен проявить смирение и пропустить Лунина в финал!», – уверен другой фанат с ником pauloppsm.

«Если поставят Куртуа, то Лунину следует попрощаться и пойти играть за другую команду. В противном случае он будет сидеть на скамейке запасных, пока бельгиец снова не получит травму», – считает поклонник с ником xebaz10.

«Ни один из голов «Вильярреала» (игра в Ла Лиге завершилась вничью 4:4. – прим.) не был виной Лунина. Это были «большие» голы. Об этом Анчелотти заявил на послематчевой пресс-конференции», – напомнил поклонник «Реала» с ником trovador.

Ранее стало известно, что у «Реала» есть одна гарантированная потеря на финал Лиги чемпионов.