Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фанаты Реала оценили выбор между Луниным и Куртуа на финал ЛЧ
Лига чемпионов
21 мая 2024, 08:09 | Обновлено 21 мая 2024, 08:17
3266
0

Фанаты Реала оценили выбор между Луниным и Куртуа на финал ЛЧ

В стане «галактикос» есть два претендента на место в воротах

21 мая 2024, 08:09 | Обновлено 21 мая 2024, 08:17
3266
0
Фанаты Реала оценили выбор между Луниным и Куртуа на финал ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

1 июня в Лондоне в финале Лиги чемпионов отношения выяснят мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия».

У «галактикос» имеется выбор на вратарскую позицию, ведь хороший сезон проводит украинце Андрей Лунин, а не так давно после травм восстановился бельгиец Тибо Куртуа и уже провел три «сухих» матча в Ла Лиге.

Ожидается, что в ближайший уик-энд именно Куртуа сыграет против «Бетиса» в заключительном туре чемпионата Испании, а затем, возможно, будет готовиться и на финал Лиги чемпионов.

Среди фанатов «Реала» присутствует понимание ситуации, когда в команде имеет непросто выбор голкипера на ключевой матч Лиги чемпионов.

«Дилемма вратарей такова: если «Мадрид» выиграет, никто и не вспомнит об этих дебатах, а если «Мадрид» проиграет с Луниным, то их будут критиковать за то, что они не поставили лучшего вратаря в мире; если они проиграют с Тибо, то их будут критиковать за то, что они поставили лучшего вратаря в мире», – уверен поклонник «Реала» с ником Yoto10.

«Куртуа должен проявить смирение и пропустить Лунина в финал!», – уверен другой фанат с ником pauloppsm.

«Если поставят Куртуа, то Лунину следует попрощаться и пойти играть за другую команду. В противном случае он будет сидеть на скамейке запасных, пока бельгиец снова не получит травму», – считает поклонник с ником xebaz10.

«Ни один из голов «Вильярреала» (игра в Ла Лиге завершилась вничью 4:4. – прим.) не был виной Лунина. Это были «большие» голы. Об этом Анчелотти заявил на послематчевой пресс-конференции», – напомнил поклонник «Реала» с ником trovador.

Ранее стало известно, что у «Реала» есть одна гарантированная потеря на финал Лиги чемпионов.

По теме:
Анчелотти обратился к Лунину после поединка, в котором он пропустил 4 гола
Возвращение Малиновского, Лунин пропустил 4 гола и 21-й гол Довбика
Источник: Лунин закончил клубный сезон, два матча проведет Куртуа
Андрей Лунин Тибо Куртуа Реал Мадрид Лига чемпионов
Юрій Остроумов Источник: Marca
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины U-17 – на 3-м месте после первого тура Евро-2024
Футбол | 21 мая 2024, 01:00 0
Сборная Украины U-17 – на 3-м месте после первого тура Евро-2024
Сборная Украины U-17 – на 3-м месте после первого тура Евро-2024

В первом туре Украина проиграла Сербии, а Чехия разгромила Кипр

Легендарный экс-чемпион мира рассказал, из-за чего Фьюри проиграл Усику
Бокс | 21 мая 2024, 07:41 2
Легендарный экс-чемпион мира рассказал, из-за чего Фьюри проиграл Усику
Легендарный экс-чемпион мира рассказал, из-за чего Фьюри проиграл Усику

Карл Фроч считает, что британский боксер очень нервничал

Холифилд ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Майк Тайсон
Бокс | 21.05.2024, 07:25
Холифилд ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Майк Тайсон
Холифилд ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Майк Тайсон
The Ring обновил рейтинг лучших боксеров P4P. Место Усика изменилось
Бокс | 20.05.2024, 09:55
The Ring обновил рейтинг лучших боксеров P4P. Место Усика изменилось
The Ring обновил рейтинг лучших боксеров P4P. Место Усика изменилось
Что случилось? Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри
Бокс | 20.05.2024, 20:35
Что случилось? Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри
Что случилось? Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Серлот оформил покер в ворота Лунина! Довбик больше не лидер
ВИДЕО. Серлот оформил покер в ворота Лунина! Довбик больше не лидер
19.05.2024, 21:21 45
Футбол
Известно, как Джошуа отреагировал на победу Усика над Фьюри
Известно, как Джошуа отреагировал на победу Усика над Фьюри
19.05.2024, 12:42 4
Бокс
«Ты нужен мне в финале на Уэмбли». Анчелотти обратился к киперу Реала
«Ты нужен мне в финале на Уэмбли». Анчелотти обратился к киперу Реала
20.05.2024, 07:25 12
Футбол
Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24 после гола Довбика и покера Серлота
Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24 после гола Довбика и покера Серлота
20.05.2024, 07:42 8
Футбол
Промоутер Фьюри высказался о словах Тайсона, что Усик выиграл из-за войны
Промоутер Фьюри высказался о словах Тайсона, что Усик выиграл из-за войны
20.05.2024, 16:17 13
Бокс
Известна реакция жены Фьюри на поражение Тайсона в мегафайте против Усика
Известна реакция жены Фьюри на поражение Тайсона в мегафайте против Усика
19.05.2024, 19:17 2
Бокс
Довбик забивал, Цыганков ассистировал. Жирона уверенно обыграла Валенсию
Довбик забивал, Цыганков ассистировал. Жирона уверенно обыграла Валенсию
19.05.2024, 21:57 14
Футбол
Красюк признался, что говорил рефери после нокдауна Фьюри от Усика
Красюк признался, что говорил рефери после нокдауна Фьюри от Усика
19.05.2024, 16:25 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем