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Испания
20 мая 2024, 13:15 | Обновлено 20 мая 2024, 13:41
682
1

У Реала есть одна гарантированная потеря на финал Лиги чемпионов

1 июня в Лондоне партнерам не поможет Орельен Тчуамени

20 мая 2024, 13:15 | Обновлено 20 мая 2024, 13:41
682
1
У Реала есть одна гарантированная потеря на финал Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени не смождет принять участие в финальном матче Лиги чемпионов, в котором «галактикос» сыграю 1 июня в Лондоне с дортмундской «Боруссией». Об этом утверждает журналист испанского издания Marca Хосе Феликс Диас.

У Тчуамени, как известно, диагностирована стрессовая травма левой стопы. Повреждение француз получил в ответной игре 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1).

Орельен не успевает вернуться в строй к финалу нынешней Лиги чемпионов, поэтому сосредоточен на том, чтобы восстановиться к Евро-2024.

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Орельен Тчуамени Реал Мадрид Лига чемпионов травма
Юрій Остроумов Источник: Twitter
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Serhii P.
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