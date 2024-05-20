У Реала есть одна гарантированная потеря на финал Лиги чемпионов
1 июня в Лондоне партнерам не поможет Орельен Тчуамени
Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени не смождет принять участие в финальном матче Лиги чемпионов, в котором «галактикос» сыграю 1 июня в Лондоне с дортмундской «Боруссией». Об этом утверждает журналист испанского издания Marca Хосе Феликс Диас.
У Тчуамени, как известно, диагностирована стрессовая травма левой стопы. Повреждение француз получил в ответной игре 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1).
Орельен не успевает вернуться в строй к финалу нынешней Лиги чемпионов, поэтому сосредоточен на том, чтобы восстановиться к Евро-2024.
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