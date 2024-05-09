До конца сезона? Реал надолго потерял ключевого хавбека

Врачи «Реала» диагностировали у полузащитника команды Орельена Тчуамени травму стопы. Он страдает от болей в ноге уже продолжительное время, но до сих пор продолжал играть сквозь боль.

По информации французских СМИ, Тчуамени будет вынужден пропустит 3-4 недели. Это значит, что он успеет восстановиться к старту Евро-2024, однако может больше не сыграть за «Реал» в нынешнем клубном сезоне, пропустив в том числе и финал Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд (1 июня).

В нынешнем сезоне на счету Тчуамени 3 гола и 1 ассист в 38 матчах за «Реал» во всех турнирах.