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  4. До конца сезона? Реал надолго потерял ключевого хавбека
Испания
09 мая 2024, 15:54 |
637
0

До конца сезона? Реал надолго потерял ключевого хавбека

У Орельена Тчуамени травма стопы

09 мая 2024, 15:54 |
637
0
До конца сезона? Реал надолго потерял ключевого хавбека
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

Врачи «Реала» диагностировали у полузащитника команды Орельена Тчуамени травму стопы. Он страдает от болей в ноге уже продолжительное время, но до сих пор продолжал играть сквозь боль.

По информации французских СМИ, Тчуамени будет вынужден пропустит 3-4 недели. Это значит, что он успеет восстановиться к старту Евро-2024, однако может больше не сыграть за «Реал» в нынешнем клубном сезоне, пропустив в том числе и финал Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд (1 июня).

В нынешнем сезоне на счету Тчуамени 3 гола и 1 ассист в 38 матчах за «Реал» во всех турнирах.

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Орельен Тчуамени Реал Мадрид травма
Олег Дидух Источник: L'Equipe
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