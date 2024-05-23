Список лучших бомбардиров Лиги Европы 2023/24. Кто выиграл гонку?

22 мая состоялся финальный матч Лиги Европы 2023/24 между командами «Аталанта» и «Байер». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянского коллектива.

Список бомбардиров второго по значимости еврокубкового клубного турнира возглавил Пьер-Эмерик Обамеянг из французского «Марселя». У представителя Габона 10 голов и 3 ассиста.

На втором месте расположился Ромелу Лукаку из «Ромы» (7 голов и 1 ассист), а топ-3 замкнул Джанлука Скамакка из «Аталанты» (6 голов и 1 ассист).

В первой пятерке также Жоао Педро («Брайтон») с 6 голами и Мохамед Салах («Ливерпуль») с 5 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Лучшие бомбардиры Лиги Европы 2023/24: