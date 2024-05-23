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  4. Список лучших бомбардиров Лиги Европы 2023/24. Кто выиграл гонку?
Лига Европы
23 мая 2024, 09:15 |
1167
1

Список лучших бомбардиров Лиги Европы 2023/24. Кто выиграл гонку?

Пьер-Эмерик Обамеянг из Марселя забил 10 голов и отдал 3 ассиста

23 мая 2024, 09:15 |
1167
1
Список лучших бомбардиров Лиги Европы 2023/24. Кто выиграл гонку?
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Эмерик Обамеянг

22 мая состоялся финальный матч Лиги Европы 2023/24 между командами «Аталанта» и «Байер». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянского коллектива.

Список бомбардиров второго по значимости еврокубкового клубного турнира возглавил Пьер-Эмерик Обамеянг из французского «Марселя». У представителя Габона 10 голов и 3 ассиста.

На втором месте расположился Ромелу Лукаку из «Ромы» (7 голов и 1 ассист), а топ-3 замкнул Джанлука Скамакка из «Аталанты» (6 голов и 1 ассист).

В первой пятерке также Жоао Педро («Брайтон») с 6 голами и Мохамед Салах («Ливерпуль») с 5 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Лучшие бомбардиры Лиги Европы 2023/24:

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Пьер-Эмерик Обамеянг Ромелу Лукаку Джанлука Скамакка Жоао Педро Жункейра Мохамед Салах Лига Европы лучший бомбардир бомбардиры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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luceorius
 Є сенс голи забиті у плей-офф рахувати з коефіцієнтом !,5.
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