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Украина. Премьер лига
22 мая 2024, 23:12 | Обновлено 22 мая 2024, 23:27
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Львовский Рух вошел в топ-10 самых стабильных команд Европы

В топ-3 нового рейтинга CIES вошли «Арсенал», «Астон Вилла», «Боруссия» М

22 мая 2024, 23:12 | Обновлено 22 мая 2024, 23:27
440
0
Львовский Рух вошел в топ-10 самых стабильных команд Европы
ФК Рух Львов

Львовский «Рух» попал в топ-10 рейтинга CIES Football Observatory по индексу непрерывности.

Рейтинг учитывает стабильность команды, ее возрастную структуру и контрактную политику. Целью этого рейтинга является выявление команд, которые являются наиболее стабильными и подготовлены к поддержке высокого уровня выступлений в следующих сезонах.

В этом рейтинге желто-черные заняли 8 место. Данные измерялись количеством игроков в лиге за последние три года, возрастной структурой – процентом минут в текущем сезоне футболистов от 31 года (за исключением вратарей), а также контрактной политикой – процентом минут футболистов чьи контракты заканчиваются не позднее 31 декабря 2025 года.

Движение оказалось в рейтинге рядом с такими клубами как Арсенал, Астон Вилла, Боруссия Менхенгладбах, Манчестер Сити, Нью-Йорк Сити, Брентфорд, Юнион Сен-Жилуаз, Байер и «Реал Сосьедад».

Всего в списке указано около 800 клубов из 59 лиг мира. На противоположном конце таблицы находятся неэффективные команды из мировых лиг с относительно низким уровнем конкурентоспособности.

Основатель клуба Рух Григорий Козловский отреагировал на новость:

«На практике доказываем, что системный подход – основа успеха. Рух попал в топ-10 рейтинга CIES Football Observatory по индексу непрерывности на основе стабильных выступлений команды, ее возрастной структуры и контрактной политики. Эксперты высоко оценивают шансы желто-черных на текущие и будущие успехи команды!

Приятно быть рядом с такими командами, как Арсенал, Манчестер Сити и Байер, которые в этом сезоне показывают феноменальные результаты. Также Рух котируется на одном уровне с такими известными клубами как Реал Сосьедад, Астон Вилла, Боруссия Менхенгладбах, Нью-Йорк Сити, Брентфорд, Юнион Сен-Жилуаз. Это свидетельствует о том, что наш клуб двигается в правильном направлении.

Стратегия «Руха» взвешена и говорит о том, что вся клубная структура постепенно развивается. О нашем проекте знают уже не только в Украине, но и внимательно следят за ним в Европе. Академия Руха давно является желанным гостем на различных международных турнирах, а теперь на пороге еврокубков и главная команда. В то же время молодежь «Руха» только начинает свое восхождение на вершину, ведь главные победы клуба еще впереди. Но уже на этапе развития желто-черные являются примером для других, как развивать своих воспитанников и достигать с ними высоких результатов!»

Рейтинг CIES самых стабильных команд мира из 59 лиг (полный рейтинг)

Львовский Рух занял 8-ю позицию, донецкий Шахтер вошел в топ-40 (39-е место)

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Рух Львов CIES рейтинг Арсенал Лондон Астон Вилла Боруссия Менхенгладбах лучший клуб Манчестер Сити Нью-Йорк Сити Брентфорд Юнион Сен-Жилуаз Байер Реал Сосьедад Шахтер Донецк
Николай Степанюк Источник: ФК Рух Львов
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