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23 мая 2024, 09:18 | Обновлено 23 мая 2024, 09:25
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

23 мая 2024, 09:18 | Обновлено 23 мая 2024, 09:25
63
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 23 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Украина U17 – Чехия U17

Ggbet 1.98 – 3.45 – 3.01

21:30 Бохум – Фортуна Дюссельдорф

Ggbet 2.20 – 3.54 – 3.30

21:45 Кальяри – Фиорентина

Ggbet 4.55 – 4.01 – 1.83

КИБЕРСПОРТ

13:00 Gaimin Gladitors – Tundra Esports

Ggbet 1.66 – 2.34

16:30 Falcons – Xtreme Gaming

Ggbet 1.74 – 2.20

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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