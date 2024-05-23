СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 мая

В четверг, 23 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Украина U17 – Чехия U17

1.98 – 3.45 – 3.01

21:30 Бохум – Фортуна Дюссельдорф

2.20 – 3.54 – 3.30

21:45 Кальяри – Фиорентина

4.55 – 4.01 – 1.83

КИБЕРСПОРТ

13:00 Gaimin Gladitors – Tundra Esports

1.66 – 2.34

16:30 Falcons – Xtreme Gaming

1.74 – 2.20