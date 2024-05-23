Другие новости23 мая 2024, 09:18 | Обновлено 23 мая 2024, 09:25
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
23 мая 2024, 09:18 | Обновлено 23 мая 2024, 09:25
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В четверг, 23 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
18:00 Украина U17 – Чехия U17
21:30 Бохум – Фортуна Дюссельдорф
21:45 Кальяри – Фиорентина
КИБЕРСПОРТ
13:00 Gaimin Gladitors – Tundra Esports
16:30 Falcons – Xtreme Gaming
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