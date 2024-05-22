СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 мая

В среду, 22 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Аталанта – Байер

4.57 – 3.92 – 1.85

ТЕННИС

16:45 Клара Бюрель – Элина Свитолина

3.59 – 1.30

17:00 Фиона Ферро – Ангелина Калинина

3.08 – 1.38

КИБЕРСПОРТ

22:00 MOUZ – E WIE EINFACH

3.23 – 1.34

23:00 Austian Force – BIG

1.55 – 2.36