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22 мая 2024, 16:22 |
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

22 мая 2024, 16:22 |
103
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 22 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Аталанта – Байер

Ggbet 4.57 – 3.92 – 1.85

ТЕННИС

16:45 Клара Бюрель – Элина Свитолина

Ggbet 3.59 – 1.30

17:00 Фиона Ферро – Ангелина Калинина

Ggbet 3.08 – 1.38

КИБЕРСПОРТ

22:00 MOUZ – E WIE EINFACH

Ggbet 3.23 – 1.34

23:00 Austian Force – BIG

Ggbet 1.55 – 2.36

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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