Другие новости22 мая 2024, 16:22 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
22 мая 2024, 16:22 |
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В среду, 22 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
22:00 Аталанта – Байер
ТЕННИС
16:45 Клара Бюрель – Элина Свитолина
17:00 Фиона Ферро – Ангелина Калинина
КИБЕРСПОРТ
22:00 MOUZ – E WIE EINFACH
23:00 Austian Force – BIG
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