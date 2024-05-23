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Евро
Кипр U17
23.05.2024 20:30 - : -
Сербия U17
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23 мая 2024, 04:29 | Обновлено 23 мая 2024, 04:30
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Кипр U-17 – Сербия U-17. Прогноз и анонс на матч Евро-2024 U-17

Поединок состоится 23 мая в 20:30 по Киеву

23 мая 2024, 04:29 | Обновлено 23 мая 2024, 04:30
6
0
Кипр U-17 – Сербия U-17. Прогноз и анонс на матч Евро-2024 U-17
УЕФА

23 мая на «Антонис Пападопулос» пройдет матч 2-го тура Евро U17, в котором команда Кипра встретится с командой Сербии. Поединок начнется в 20:30 по киевскому времени.

Кипр U17

Команда играла когда-то, в конце прошлого века, на континентальных чемпионатах - в 1990-м и 1992-м годах. Но тогда это было еще соревнование для сборных U16, да и оба раза все заканчивалось уже после группового раунда турнира. Так что вполне справедливо говорить о дебюте, ведь все последующие квалификации были проиграны. Вот только и нынешнюю киприоты не проходили - турнир проводят на этом средиземноморском острове. К нему, конечно, готовились, но товарищеские матчи специфичны, а их результаты мало о чем говорят. В первом туре сборная сыграла в понедельник с чехами. Там получилось продержаться менее получаса, но потом пропустили дважды с интервалом в пару минут. А в итоге и вовсе развалились, закончив унизительными 0:5.

Сербия U17

Сборная в предыдущих циклах показывала оптимальные результаты, если не вспоминать серебро еще объединенной Югославии 1990-го года. Сначала, в позапрошлом году, добрались до полуфинала, хотя за 2 предыдущих десятилетия, после 2002-го, только 6 раз выбирались в групповой этап. В Венгрии в прошлом году отступили на шаг, вылетев в 1/4. Этот отбор Кадеты прошли без заметных проблем: взяли 7 очков осенью в компании Азербайджана, Люксембурга и Словении (не обыграли только соседей), и в решающем, мартовском раунде победили Грузию и Турцию при 0:1 с Данией. На чемпионате все начиналось с поединка против Украины. И, открыв счет буквально в первой же атаке, потом так и смогли удержать это минимальное, но победное преимущество.

Статистика личных встреч

Единственный матч был сыгран осенью позапрошлого года. Тогда сербы уверенно победили киприотов 3:1.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут новой победы сербов, ведь уже понятно, что их соперникам мало помогает фактор своих трибун. Помня, что может пригодиться разница голов, такого противника нужно побеждать при форе -2,0 забитых мячей (коэффициент - 1,71).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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