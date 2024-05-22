Новый клуб, новая роль. Мирча Луческу возвращается в большой футбол

78-летний экс-коуч «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу, который с осени минувшего года пребывает без работы, вскоре вернется в большой футбол.

Сообщается, что Луческу займет должность вице-президента бухарестского «Рапида», а также будет выступать советником для главного тренера этой команды 52-летнего североирландца Нила Леннона.

«Клуб будет оказывать большую помощь тренеру Нилу Леннону в новом сезоне. Я хотел бы особенно поблагодарить Мирчу Луческу. Мы продолжим инвестировать в инфраструктуру, особенно в аспектах, касающихся здоровья игроков. Мы собираемся реформировать систему питания, а также продолжим инвестировать в футболистов с менталитетом победителя», – заявил совладелец «Рапида» Дэн Шуку.

Ранее болельщики бухарестского «Динамо» звали Мирчу Луческу в свой клуб, который также является родным для этого специалиста.