Возвращайся домой. Фаны Динамо Бухарест адресовали баннер Мирче Луческу

Накануне в чемпионате Румынии состоялся поединок между бухарестским «Динамо» и «Ута Арад» (2:0), во время которого фанаты столичной команды вывесили баннер, адресованный экс-коучу «Шахтера» и киевского «Динамо» Мирче Луческу, который сейчас пребывает без работы.

«Тебя хотят видеть где-угодно, но сердце не отпускает. Мирча Луческу, возвращайся домой», – было написано на полотнах фанатов.

iamsport.ro

Напомним, 78-летний Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо» в ноябре минувшего года и с тех пор сидит без работы.

Ранее экс-защитник «Шахтера» Разван Рац предполагал, что Луческу летом может возглавить бухарестское «Динамо» – команду, в которой начиналась профессиональная карьера Мирчи еще как игрока.