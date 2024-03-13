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  4. Камбэк Луческу? Экс-игрок Шахтера назвал клуб, который он может возглавить
Украина. Премьер лига
13 марта 2024, 23:54 |
369
0

Камбэк Луческу? Экс-игрок Шахтера назвал клуб, который он может возглавить

Именитый наставник может возобновить тренерскую карьеру в бухарестском «Динамо»

13 марта 2024, 23:54 |
369
0
Камбэк Луческу? Экс-игрок Шахтера назвал клуб, который он может возглавить
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Разван Рац высказался о возможном назначении Мирча Луческу на пост главного тренера бухарестского «Динамо».

«Луческу есть что принести румынскому футболу. Мирча живет футболом всю свою жизнь. Мне тяжело поверить в то, что он может сдаться и завершить карьеру даже в таком возрасте. Если с ним все хорошо, он должен вернуться», – отметил Рац.

Напомним, Мирча Луческу покинул киевское «Динамо» 3 ноября 2023 года, заявив об отставке на пресс-конференции, сразу после проигранного матча против «Шахтера» (0:1). Пока что «бело-синие» являются последним клубом в тренерской карьере румынского специалиста.

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Разван Рац Мирча Луческу Шахтер Донецк назначение тренера Динамо Бухарест чемпионат Румынии по футболу
Источник Orange Sport
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