Камбэк Луческу? Экс-игрок Шахтера назвал клуб, который он может возглавить

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Разван Рац высказался о возможном назначении Мирча Луческу на пост главного тренера бухарестского «Динамо».

«Луческу есть что принести румынскому футболу. Мирча живет футболом всю свою жизнь. Мне тяжело поверить в то, что он может сдаться и завершить карьеру даже в таком возрасте. Если с ним все хорошо, он должен вернуться», – отметил Рац.

Напомним, Мирча Луческу покинул киевское «Динамо» 3 ноября 2023 года, заявив об отставке на пресс-конференции, сразу после проигранного матча против «Шахтера» (0:1). Пока что «бело-синие» являются последним клубом в тренерской карьере румынского специалиста.