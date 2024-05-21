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  4. Кейн назвал лучшего нападающего из компании с Шевченко и другими
Англия
21 мая 2024, 10:21 | Обновлено 21 мая 2024, 10:26
1033
1

Кейн назвал лучшего нападающего из компании с Шевченко и другими

Англичанин выделил бразильца Роналдо

21 мая 2024, 10:21 | Обновлено 21 мая 2024, 10:26
1033
1
Кейн назвал лучшего нападающего из компании с Шевченко и другими
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн принял участие в интерактивном опросе.

Согласно условиям конкурса, он постоянно выбирал одного лучшего из двух ему предложенных форвардом.

Для начала англичанин выбрал лучшего между Криштиану Роналду и Роналдо – Кейн остановил свой выбор на бразильце.

Далее Кейну предлагали на выбор Роберта Левандовски, Алессандро Дель Пьеро, Андрея Шевченко, Джорджа Веа, Дидье Дрогба, Самюэля Это’О, Луиса Суареса, Серхио Агуэро, Руда ван Нистелроя, Златана Ибрагимовича, Уэйна Руни и даже самого себя. Однако он неизменно отдавал предпочтение Роналдо.

«Если мы говорим о нападающих, то я должен выбрать R9», – признался в итоге Гарри Кейн.

Напомним, ранее экс-игрок «Баварии» раскритиковал клуб за приглашение Кейна.

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Гарри Кейн Криштиану Роналду Роналдо Андрей Шевченко Златан Ибрагимович Алессандро Дель Пьеро Джордж Веа Дидье Дрогба Самюэль Это'о Уэйн Руни Луис Суарес Серхио Агуэро Руд ван Нистелрой
Юрій Остроумов Источник: Daily Mail
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Ostap Sweet Cherry
Роналдо начал свою карьеру в бразильском клубе "Крузейро", а затем играл
за такие известные клубы, как "ПСВ", "Барселона", "Интер" и "Реал
Мадрид". Он также является одним из самых успешных игроков сборной
Бразилии, выиграв дважды чемпионат мира - в 1994 и 2002 годах. В свои
лучшие годы он был одним из самых опасных нападающих, обладая
невероятным уровнем скорости, мастерством в обращении с мячом и
замечательным чувством ворот.
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