Кейн назвал лучшего нападающего из компании с Шевченко и другими

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн принял участие в интерактивном опросе.

Согласно условиям конкурса, он постоянно выбирал одного лучшего из двух ему предложенных форвардом.

Для начала англичанин выбрал лучшего между Криштиану Роналду и Роналдо – Кейн остановил свой выбор на бразильце.

Далее Кейну предлагали на выбор Роберта Левандовски, Алессандро Дель Пьеро, Андрея Шевченко, Джорджа Веа, Дидье Дрогба, Самюэля Это’О, Луиса Суареса, Серхио Агуэро, Руда ван Нистелроя, Златана Ибрагимовича, Уэйна Руни и даже самого себя. Однако он неизменно отдавал предпочтение Роналдо.

«Если мы говорим о нападающих, то я должен выбрать R9», – признался в итоге Гарри Кейн.

Напомним, ранее экс-игрок «Баварии» раскритиковал клуб за приглашение Кейна.