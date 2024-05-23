Фиаско Байера в финале ЛЕ, поражение Свитолиной, Усик и титул IBF

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 22 мая.

1А. Байер прервал суперсерию. Аталанта выиграла Лигу Европы

Адемола Лукман сделал хет-трик в финале

1Б. Аталанта постаралась для Ромы? 6-е место Серии A может попасть в ЛЧ

Римский клуб получит путевку в Лигу чемпионов, если Аталанта финиширует 5-й

1В. Первый евротитул для Аталанты. Количество трофеев в Лиге Европы

У Севильи – 7 побед, Интер, Ливерпуль, Ювентус, Атлетико Мадрид – по 3

2А. Алонсо объяснил, почему Байер не смог одолеть Аталанту в финале Лиге Европы

23 мая леверкузенcкая команда уступила бергамаскам со счетом 0:3

2Б. ГАСПЕРИНИ: «Спортинг, Ливерпуль, Байер. Великие победы добавляют блеска»

23 мая Аталанта завоевала трофей Лиги Европы 2023/24

3А. Определен первый участник Суперкубка УЕФА 2024. Где и когда состоится матч?

Аталанта обыграла Байер в финале Лиги Европы и впервые в истории завоевала евротрофей

3Б. Банда Хаби Алонсо уступила. Сколько матчей подряд не проигрывал Байер?

22 мая леверкузенский коллектив потерпел фиаско в финале Лиги Европы против Аталанты

4А. Титул не защитит. Свитолина неожиданно вылетела из турнира в Страсбурге

Элина в трех сетах уступила Кларе Бюрель в 1/8 финала соревнований WTA 500

4Б. Калинина с баранкой обыграла француженку и вышла в 1/4 финала в Страсбурге

Ангелина в трех сетах обыграла Фиону Ферро на турнире WTA 500

4В. Стародубцева вышла в финал отбора к Ролан Гаррос, разобравшись с китаянкой

Юлия переиграла Ю Сяоди во 2-м матче отбора к французскому мейджору

4Г. Снигур не сумела пробиться в финальный раунд отбора к Ролан Гаррос 2024

Дарья уступила Оксане Селехметьевой во втором матче квалификации к мейджору

5. Трабзонспор хочет подписать Яремчука как можно раньше

В турецком клубе опасаются конкуренции и хотят, чтобы украинец мог лучше адаптироваться

6А. Источник: у Цыганкова есть предложения из АПЛ, игрок изучает варианты

Виктор может уже летом покинуть состав Жироны

6Б. Стало известно, сколько Жирона хочет получить за Довбика

Артем должен принести Жироне 40-45 миллионов евро

7. Новый клуб, новая роль. Мирча Луческу возвращается в большой футбол

Румынский специалист все-таки будет работать на родине

8А. Президент IBF признался, действительно ли у Усика отберут чемпионский пояс

Украинский боксер, победив Тайсона Фьюри, стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте

8Б. Усику могут сохранить пояс чемпиона мира от IBF. Стали известны детали

Красюк рассказал, что команда Усика планирует попросить IBF сделать исключение

9. УЕФА определил, где пройдут ближайшие финалы ЛЧ и других еврокубков

В УЕФА утвердили ряд решений по финальным матчам еврокубков

10А. Ситуация в Челси: оставь надежды, всяк сюда входящий

Маурисио Почеттино вывел «аристократов» в еврокубки, но его уволили

10Б. Жертва одного сезона: Дарвин Нуньес не может найти себя в Ливерпуле

Рассказываем о проблемах уругвайца на Энфилде