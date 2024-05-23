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  4. Банда Хаби Алонсо уступила. Сколько матчей подряд не проигрывал Байер?
Германия
23 мая 2024, 01:15 |
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Банда Хаби Алонсо уступила. Сколько матчей подряд не проигрывал Байер?

22 мая леверкузенский коллектив потерпел фиаско в финале Лиги Европы против Аталанты

23 мая 2024, 01:15 |
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Банда Хаби Алонсо уступила. Сколько матчей подряд не проигрывал Байер?
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

22 мая состоялся финальный матч Лиги Европы 2023/24 между командами «Аталанта» и «Байер». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянского коллектива.

Это поражение стало для подопечных Хаби Алонсо первым за 361 день. 27 мая 2023 года «Байер» проиграл «Бохуму» 0:3 в последнем туре Бундеслиги 2022/23.

Серия леверкузенцев без поражений составила 51 матч. Это самая длительная серия в истории европейского футбола с момента создания турниров УЕФА (1955/56).

В текущей кампании банда Алонсо проведет еще один поединок – финал Кубка Германии 2023/24 против «Кайзерслаутерна». Встреча состоится 25 мая в 21:00 по Киеву.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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