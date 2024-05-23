Банда Хаби Алонсо уступила. Сколько матчей подряд не проигрывал Байер?
22 мая леверкузенский коллектив потерпел фиаско в финале Лиги Европы против Аталанты
22 мая состоялся финальный матч Лиги Европы 2023/24 между командами «Аталанта» и «Байер». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянского коллектива.
Это поражение стало для подопечных Хаби Алонсо первым за 361 день. 27 мая 2023 года «Байер» проиграл «Бохуму» 0:3 в последнем туре Бундеслиги 2022/23.
Серия леверкузенцев без поражений составила 51 матч. Это самая длительная серия в истории европейского футбола с момента создания турниров УЕФА (1955/56).
В текущей кампании банда Алонсо проведет еще один поединок – финал Кубка Германии 2023/24 против «Кайзерслаутерна». Встреча состоится 25 мая в 21:00 по Киеву.
51 games unbeaten. 361 days since they had last lost.— B/R Football (@brfootball) May 22, 2024
Bayer Leverkusen's run is finally over, but what a run it was 👏 pic.twitter.com/BCvCtmL0MA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тайсон проиграл бой украинцу Усику и потерял титул WBC
Одесситы могут потерять большое количество игроков