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Суперкубок УЕФА
23 мая 2024, 01:27 |
309
1

Определен первый участник Суперкубка УЕФА 2024. Где и когда состоится матч?

Аталанта обыграла Байер в финале Лиги Европы и впервые в истории завоевала евротрофей

23 мая 2024, 01:27 |
309
1
Определен первый участник Суперкубка УЕФА 2024. Где и когда состоится матч?
Getty Images/Global Images Ukraine

22 мая состоялся финальный матч Лиги Европы 2023/24 между командами «Аталанта» и «Байер». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянского коллектива.

Благодаря этой победе подопечные Джана Пьеро Гасперини получили право сыграть за Суперкубок УЕФА 2024.

Соперником бергамасков станет победитель Лиги чемпионов 2023/24. Трофей главного еврокубкового клубного турнира 1 июня в Лондоне разыграют между собой «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.

«Аталанта» впервые в истории сыграет в Суперкубке УЕФА, поскольку трофей Лиги Европы стал для команды первым евротрофеем в истории клуба.

Матч за Суперкубок состоится 14 августа в Варшаве, Польша.

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Джан Пьеро Гасперини Аталанта Байер Аталанта - Байер Лига Европы Суперкубок УЕФА Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Боруссия Д - Реал
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Суперкубок: Реал-Аталанта 2-3
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