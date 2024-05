Определен первый участник Суперкубка УЕФА 2024. Где и когда состоится матч?

22 мая состоялся финальный матч Лиги Европы 2023/24 между командами «Аталанта» и «Байер». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянского коллектива.

Благодаря этой победе подопечные Джана Пьеро Гасперини получили право сыграть за Суперкубок УЕФА 2024.

Соперником бергамасков станет победитель Лиги чемпионов 2023/24. Трофей главного еврокубкового клубного турнира 1 июня в Лондоне разыграют между собой «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.

«Аталанта» впервые в истории сыграет в Суперкубке УЕФА, поскольку трофей Лиги Европы стал для команды первым евротрофеем в истории клуба.

Матч за Суперкубок состоится 14 августа в Варшаве, Польша.

🏆✨ 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Atalanta have booked their place for the UEFA Super Cup final! 🇮🇹



They will play Real Madrid OR Borussia Dortmund out in Warsaw, Poland. ✈️ pic.twitter.com/hC30e6sKxp