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  4. Винисиус признал свои ошибки. Но нашел себе оправдание
Испания
04 марта 2025, 17:20 | Обновлено 04 марта 2025, 17:40
737
4

Винисиус признал свои ошибки. Но нашел себе оправдание

Игрок уверен, что станет спокойнее

04 марта 2025, 17:20 | Обновлено 04 марта 2025, 17:40
737
4
Винисиус признал свои ошибки. Но нашел себе оправдание
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Форвард Реала Винисиус Жуниор согласен с тем, что слишком часто спорит с арбитрами и получает много желтых карточек, однако считает, что с возрастом станет спокойнее.

«В еврокубках арбитры больше защищают игроков, особенно тех, кто показывает зрелищный футбол. Согласен с тем, что я делал много вещей, которых не должен был делать».

«Многие забывают, что мне всего 24 года и еще многому нужно научиться. Я становлюсь спокойнее», – сказал Винисиус.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Лига чемпионов
Иван Зинченко Источник: Marca
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Saar
Що, перед цим інтерв'ю валер'яни випив!??🤣🤣
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+1
protasov_lyopu_dadaj
всего 24 годика
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0
Falko
Так, у 22 столітті. На цвинтарі взагалі контингент негаласливий.
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0
pol-55
Та ладно,горбатого....
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0
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