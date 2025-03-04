Испания04 марта 2025, 17:20 | Обновлено 04 марта 2025, 17:40
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4
Винисиус признал свои ошибки. Но нашел себе оправдание
Игрок уверен, что станет спокойнее
04 марта 2025, 17:20 | Обновлено 04 марта 2025, 17:40
737
4
Форвард Реала Винисиус Жуниор согласен с тем, что слишком часто спорит с арбитрами и получает много желтых карточек, однако считает, что с возрастом станет спокойнее.
«В еврокубках арбитры больше защищают игроков, особенно тех, кто показывает зрелищный футбол. Согласен с тем, что я делал много вещей, которых не должен был делать».
«Многие забывают, что мне всего 24 года и еще многому нужно научиться. Я становлюсь спокойнее», – сказал Винисиус.
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Комментарии 4
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Що, перед цим інтерв'ю валер'яни випив!??🤣🤣
всего 24 годика
Так, у 22 столітті. На цвинтарі взагалі контингент негаласливий.
Та ладно,горбатого....
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