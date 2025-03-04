Винисиус признал свои ошибки. Но нашел себе оправдание

Форвард Реала Винисиус Жуниор согласен с тем, что слишком часто спорит с арбитрами и получает много желтых карточек, однако считает, что с возрастом станет спокойнее.

«В еврокубках арбитры больше защищают игроков, особенно тех, кто показывает зрелищный футбол. Согласен с тем, что я делал много вещей, которых не должен был делать».

«Многие забывают, что мне всего 24 года и еще многому нужно научиться. Я становлюсь спокойнее», – сказал Винисиус.