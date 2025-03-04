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Лига чемпионов
04 марта 2025, 16:20 | Обновлено 04 марта 2025, 16:52
178
0

Жоау НЕВЕШ: «Задача не пропустить быстрый гол»

Игрок ПСЖ уверен, что команда получит положительный результат против «Ливерпуля»

04 марта 2025, 16:20 | Обновлено 04 марта 2025, 16:52
178
0
Жоау НЕВЕШ: «Задача не пропустить быстрый гол»
UEFA.com. Жоау Невеш

Полузащитник ПСЖ Жоау Невеш прокомментировал готовность команды к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Это действительно хорошая команда. Об этом можно судить хотя бы по тому, как они завершили групповой этап на первом месте. Нам нужно правильно сыграть и не пропустить быстрый гол. Надеюсь, что нам это по силам, ведь я доволен игрой команды и вижу, как ребята улучшаются с каждым днем.

В начале Лиги чемпионов нам было сложно по результатам. По игре все было хорошо, а вот с реализацией были проблемы. Теперь с результативностью все в порядке.

Мы готовы играть с «Ливерпулем» в своем стиле с таким же ритмом, как и в предыдущих матчах. У нас много энергии, и мы находимся в хорошей динамике.

Тренер требует от каждого в команде показать все наше мастерство на максимальном уровне.

Есть ли у меня слабые стороны? Они есть у всех. Но на командном уровне мы прогрессируем вместе и делаем друг друга сильнее», – прокомментировал Невеш.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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