Жоау НЕВЕШ: «Задача не пропустить быстрый гол»

Полузащитник ПСЖ Жоау Невеш прокомментировал готовность команды к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Это действительно хорошая команда. Об этом можно судить хотя бы по тому, как они завершили групповой этап на первом месте. Нам нужно правильно сыграть и не пропустить быстрый гол. Надеюсь, что нам это по силам, ведь я доволен игрой команды и вижу, как ребята улучшаются с каждым днем.

В начале Лиги чемпионов нам было сложно по результатам. По игре все было хорошо, а вот с реализацией были проблемы. Теперь с результативностью все в порядке.

Мы готовы играть с «Ливерпулем» в своем стиле с таким же ритмом, как и в предыдущих матчах. У нас много энергии, и мы находимся в хорошей динамике.

Тренер требует от каждого в команде показать все наше мастерство на максимальном уровне.

Есть ли у меня слабые стороны? Они есть у всех. Но на командном уровне мы прогрессируем вместе и делаем друг друга сильнее», – прокомментировал Невеш.