Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луис ЭНРИКЕ: «Ливерпуль остается одной из лучших команд Европы»
Лига чемпионов
04 марта 2025, 15:50 |
201
1

Луис ЭНРИКЕ: «Ливерпуль остается одной из лучших команд Европы»

ПСЖ встретится с английским клубом в 1/8 финала Лиги чемпионов

04 марта 2025, 15:50 |
201
1
Луис ЭНРИКЕ: «Ливерпуль остается одной из лучших команд Европы»
UEFA.com. Луис Энрике

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал подготовку к матчу с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы должны играть так же, как делаем это с начала сезона. Нам нужно стараться больше контролировать мяч, чем «Ливерпуль», создавать много моментов и в то же время эффективно защищаться.

Мы знаем, что играем против самой стабильной команды этого сезона, но не меняем своих планов на игру.

«Ливерпуль» остается одной из лучших команд Европы, и дело здесь не только в Салахе. У них много игроков очень высокого уровня. Это сбалансированная команда, поэтому для нас этот матч – прекрасная возможность показать свой уровень против такого соперника.

Рассчитывать на то, что первая игра определит победителя, не стоит. Это очень важный матч для нас, ведь мы будем играть дома. Наши болельщики должны создать атмосферу и давление на соперника – мы должны этим воспользоваться.

Если взглянуть на календарь, то это один из лучших матчей сезона, который стоит посмотреть», – заявил Энрике.

По теме:
Жоау НЕВЕШ: «Задача не пропустить быстрый гол»
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов ПСЖ – Ливерпуль
Форвард Фейеноорда рассказал о работе с новым главным тренером
Ливерпуль ПСЖ ПСЖ - Ливерпуль Лига чемпионов Луис Энрике пресс-конференция
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АЛЬ-ШЕЙХ: «Он заработает больше за два боя, чем ты за всю карьеру»
Бокс | 04 марта 2025, 09:25 2
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он заработает больше за два боя, чем ты за всю карьеру»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он заработает больше за два боя, чем ты за всю карьеру»

Турки ответил на критику Джервонты Дэвиса

ЮЧС-2025. Утраченная медаль. Украина стала 4-й в эстафете среди девушек
Биатлон | 04 марта 2025, 13:36 6
ЮЧС-2025. Утраченная медаль. Украина стала 4-й в эстафете среди девушек
ЮЧС-2025. Утраченная медаль. Украина стала 4-й в эстафете среди девушек

Команда использовала четыре запасных патрона

ПСВ Эйндховен – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 04.03.2025, 15:16
ПСВ Эйндховен – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ПСВ Эйндховен – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Приветственный пакет betking повысился до ₴100 000
Мир азарта | 03.03.2025, 21:14
Приветственный пакет betking повысился до ₴100 000
Приветственный пакет betking повысился до ₴100 000
Усик анонсировал возвращение на ринг
Бокс | 03.03.2025, 22:25
Усик анонсировал возвращение на ринг
Усик анонсировал возвращение на ринг
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Не пощастило Ліверпулю з жеребом. Виграли основний етап і у суперники отримали ПСЖ
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Теренс КРОУФОРД: «Я еще не видел такого в боксе. Это абсурд»
Теренс КРОУФОРД: «Я еще не видел такого в боксе. Это абсурд»
03.03.2025, 19:41
Бокс
Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену
Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену
04.03.2025, 07:52 9
Футбол
Экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO объявил о завершении карьеры
Экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO объявил о завершении карьеры
03.03.2025, 13:53
Бокс
Спасительный гол Довбика! Рома дома одолела Комо
Спасительный гол Довбика! Рома дома одолела Комо
02.03.2025, 20:52 12
Футбол
Александр УСИК: «Послушайте, он сейчас номер один в боксе»
Александр УСИК: «Послушайте, он сейчас номер один в боксе»
03.03.2025, 07:50 3
Бокс
«Я не хочу». Усик отреагировал на то, что Зеленский привез его пояс Трампу
«Я не хочу». Усик отреагировал на то, что Зеленский привез его пояс Трампу
03.03.2025, 00:40 4
Бокс
СРНА: «Увидел, что Динамо играет в Киеве, и пропало желание смотреть матч»
СРНА: «Увидел, что Динамо играет в Киеве, и пропало желание смотреть матч»
03.03.2025, 12:03 11
Футбол
Таблица УПЛ после 19-го тура. Сколько очков между Динамо и Шахтером?
Таблица УПЛ после 19-го тура. Сколько очков между Динамо и Шахтером?
03.03.2025, 06:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем