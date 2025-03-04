Луис ЭНРИКЕ: «Ливерпуль остается одной из лучших команд Европы»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал подготовку к матчу с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы должны играть так же, как делаем это с начала сезона. Нам нужно стараться больше контролировать мяч, чем «Ливерпуль», создавать много моментов и в то же время эффективно защищаться.

Мы знаем, что играем против самой стабильной команды этого сезона, но не меняем своих планов на игру.

«Ливерпуль» остается одной из лучших команд Европы, и дело здесь не только в Салахе. У них много игроков очень высокого уровня. Это сбалансированная команда, поэтому для нас этот матч – прекрасная возможность показать свой уровень против такого соперника.

Рассчитывать на то, что первая игра определит победителя, не стоит. Это очень важный матч для нас, ведь мы будем играть дома. Наши болельщики должны создать атмосферу и давление на соперника – мы должны этим воспользоваться.

Если взглянуть на календарь, то это один из лучших матчей сезона, который стоит посмотреть», – заявил Энрике.