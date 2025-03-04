Состав на миллиард, но нет стабильности: в чем причины спада Челси?

«Челси» стартовал в текущем сезоне английской Премьер-лиги с поражения в матче против «Манчестер Сити» со счетом 0:2. Однако сразу после этого «синие» разгромили «Вулверхэмптон», забив сопернику 6 мячей. После этого лондонцы уступили «Ливерпулю», но смогли заработать очки в матчах против «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала», а также обыграли «Тоттенхэм». Команда Энцо Марески бодро начала сезон – лучше, чем многие ожидали. Некоторое время «Челси» удерживался на 2-м месте в турнирной таблице АПЛ и считался одним из главных соперников «Ливерпуля» в чемпионской гонке.

Мало кто ожидал, что «синие» действительно будут претендовать на титул. Но сам факт того, что молодая команда под руководством молодого тренера опережает «Манчестер Сити», «Арсенал» и другие серьезные клубы, вселяла надежду. Но также было очевидно, что рано или поздно у лондонцев наступит спад. «Челси» держался практически всю первую половину сезона, побеждал и много забивал, но проиграл 2 матча АПЛ подряд в конце 2024 года. «Синие» уступили «Ипсвичу» и «Фулхэму» – командам, которые должны были обыгрывать. Текущий год лондонцы начали тоже не лучшим образом – поделив очки с «Кристал Пэлас» и «Борнмутом».

С тех пор «Челси» чередует победы с поражениями. Молодая команда Марески произвела сильное впечатление в первой половине сезона, но забуксовала во второй. Никто уже не рассматривает «синих» как претендентов на трофей, особенно после того, как они вылетели из Кубка Англии и Кубка лиги. Впрочем, лондонцы остаются одними из главных фаворитов Лиги конференций и сохраняют шансы на топ-4 Премьер-лиги по итогам текущего сезона. Хотя у «Челси» серьезные конкуренты в этой борьбе – «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест», которые намерены сохранить свои места в первой четверке.

Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска и Нони Мадуэке

В первой половине сезона «синие» выглядели командой, способной на подвиг. Сейчас реальность такова, что в Англии лондонцы могут рассчитывать максимум на топ-4, но и этой цели достичь будет непросто. Они снова нестабильные, хотя все еще сохраняют бойцовский настрой и периодически показывают хорошую игру. В чем причина спада «Челси»? Одна из них заключается в формировании состава. Эта проблема преследует лондонский клуб с приходом нового руководства и до сих пор не решена должным образом. Руководство «Челси» старается строить какой-то проект и придерживаться какой-то стратегии. Однако наняв даже двух спортивных директоров, «синие» по-прежнему не могут создать стабильную команду.

Прошлым летом лондонцы были традиционно активными на трансферном рынке. «Челси» подписал более 10-ти новичков, включая арендованных игроков, но никто из них по-настоящему не заиграл. Возможно, лишь Педру Нету с натяжкой. Более того, некоторые новички уже покинули клуб через полгода после трансфера. Форвард Жоау Феликс, за которого «синие» заплатили 52 млн евро, перешел в «Милан» на правах аренды. Защитник Ренату Вейга, перешедший за 14 млн евро, отправился в «Ювентус» на тех же условиях, что и его соотечественник. Кроме того, лондонцы отпустили защитников Иана Матсена и Бена Чилуэлла, а также хавбека Конора Галлахера, которые, вероятно, могли бы помочь команде.

Никто из новичков не стал реальным усилением, хотя некоторые игроки выглядели перспективно. В их числе – Кирнан Дьюзберри-Холл, за которого «Челси» заплатил «Лестеру» 35,4 млн евро. Этот трансфер выглядел беспроигрышным, поскольку Мареска уже работал с игроком и, казалось, точно знает, как его эффективно использовать в своей новой команде. К тому же «синим» нужно было усиление центра поля из-за высокой травматичности Ромео Лавии. Однако этот трансфер не сработал. К настоящему времени на счету 26-летнего хавбека только 8 матчей в текущем сезоне АПЛ и 179 сыгранных минут. При этом Лавия сыграл всего на 2 матча больше.

Лондонцы вроде бы стараются усиливать каждую линию, но постоянно промахиваются с ключевыми позициями. Еще в прошлом сезоне было очевидно, что «Челси» нужен новый голкипер. Роберт Санчес был неплох в «Брайтоне», но на «Стэмфорд Бридж» карьера у него складывается не лучшим образом. Испанец много ошибается, что часто приводит к опасным ударам по воротам и голам. В текущем сезоне Премьер-лиги Санчес допустил уже 5 результативных ошибок. Столько же у Ариянета Мурича из «Ипсвича». Оба голкипера потеряли место в стартовом составе, но проблема «Челси» в том, что в клубе нет никого гораздо лучше. При этом лондонцы пинают по арендам Кепу Аррисабалагу, который входит в десятку лучших вратарей АПЛ по количеству сэйвов.

«Челси» периодически подписывает молодых защитников, но проблема в том, что команде больше нужны опытные игроки обороны. В первой половине сезона у «синих» была перспективная связка центрбеков, в которую входили Леви Колуилл и Уэсли Фофана, но из-за травм она утратила свою эффективность. Повреждения остаются большой проблемой для лондонцев, особенно в обороне. Это привело к тому, что они вернули из аренды Трево Чалобу, которого несколько лет не знали, куда деть. В итоге, линия обороны у «Челси» оказалась ослаблена травмами, недостатком опыта и взаимопонимания. То же самое касается центра поля. У «синих» одни из самых дорогих полузащитников мира, но им нет равноценной замены, когда Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо или Лавия нуждаются в отдыхе.

Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер и Николас Джексон тянут Челси, но и их усилий мало

В атаке у лондонцев двоякая ситуация. С одной стороны, «Челси» забил 52 гола в текущем сезоне АПЛ – это третий лучший показатель в лиге. С другой, лучшие игроки команды – Николас Джексон и Коул Палмер – проводят слабые отрезки сезона. До травмы сенегалец не забивал в АПЛ 8 матчей подряд – это его худшая серия в составе «синих». Палмер тоже немного приуныл. Коул не забивает в шести подряд матчах Премьер-лиги, а не ассистирует в 14-ти. Второй показатель – удивительный, учитывая, что Палмер является одним из самых креативных игроков АПЛ. Он создал 18 потенциально голевых моментов в текущем сезоне Премьер-лиги, из которых только 6 стали ассистами. Для сравнения, партнеры Мохамеда Салаха реализовали 15 из его 18 моментов.

Все это показывает большую зависимость «Челси» от конкретных игроков. Ушел Тьяго Силва – оборона стала нестабильной. Джексон получил травму – теперь некому создавать свободное пространство перед воротами соперника, потому что тот же Палмер и вингеры «синих» любят играть преимущественно с мячом. Если Коул не забивает, вся команда теряет уверенность. У лондонцев есть игроки по 100 млн евро, но им не хватает глубины состава. Это удивительный факт для клуба, который потратил более 1 млрд фунтов на трансферы с приходом нового руководства, сменил нескольких тренеров, но так и не научился строить команду.

Сергей ЗАВАЛКО