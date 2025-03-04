Робин ван Перси: «Против Интера нужно контролировать мяч больше»

Главный тренер «Фейеноорда» Робин ван Перси прокомментировал подготовку команды к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера».

«Вспоминая матч против «Баварии» в Лиге чемпионов, можно отметить магию домашнего стадиона. Поэтому завтра я не буду переживать за поддержку на трибунах и с нетерпением жду своего дебютного матча в Лиге чемпионов как тренер команды.

Уверяю, что мои футболисты в хорошей форме. Они хорошо тренировались и настроены на положительный результат.

На посту тренера я понял, что это совсем другой мир. Когда ты игрок, то сосредотачиваешься на том, чтобы оставаться в хорошей форме и хорошо играть. А уже на должности тренера тебе нужно управлять всеми этими процессами одновременно. Это как быть в разных мирах за один день.

Я доволен сотрудничеством с тренерским штабом. Здесь очень приятная среда.

В игре против «Интера» мы попробуем контролировать мяч чуть больше, чем соперник, и это обязательно поможет создать много голевых моментов. Перед нами вызов. Внимательно следим за угрозами соперника, ведь их сила в переходных моментах», – прокомментировал ван Перси.