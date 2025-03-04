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Лига чемпионов
04 марта 2025, 16:28 | Обновлено 04 марта 2025, 16:50
460
0

Тренер Бенфики рассказал, чего ждет от Трубина в матче с Барселоной

Лаже вернет украинца в основу

04 марта 2025, 16:28 | Обновлено 04 марта 2025, 16:50
460
0
Тренер Бенфики рассказал, чего ждет от Трубина в матче с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Наставник Бенфики Бруну Лаже подтвердил, что украинский вратарь Анатолий Трубин, которому после ряда ошибок дали отдохнуть два матча, вернется в ворота на игру Лиги чемпионов с Барселоной.

«Надеюсь завтра увидеть лучшего Трубина. Он получил небольшой психологический и физический отдых. Анатолий всегда хорошо показывал себя на тренировках и в матчах, но нам всем бывает нужен отдых».

«Перерыв время от времени получают все, а не только Трубин, но он является ценным игроком для команды», – сказал Лаже.

Команды встречались на основном этапе ЛЧ, а каталонцы, в том числе благодаря ошибкам Трубина, сделали камбэк и выиграли 5:4.

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Бенфика Анатолий Трубин Бруну Лаже Бенфика - Барселона Барселона
Иван Зинченко Источник: Record.pt
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