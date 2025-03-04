Тренер Бенфики рассказал, чего ждет от Трубина в матче с Барселоной

Наставник Бенфики Бруну Лаже подтвердил, что украинский вратарь Анатолий Трубин, которому после ряда ошибок дали отдохнуть два матча, вернется в ворота на игру Лиги чемпионов с Барселоной.

«Надеюсь завтра увидеть лучшего Трубина. Он получил небольшой психологический и физический отдых. Анатолий всегда хорошо показывал себя на тренировках и в матчах, но нам всем бывает нужен отдых».

«Перерыв время от времени получают все, а не только Трубин, но он является ценным игроком для команды», – сказал Лаже.

Команды встречались на основном этапе ЛЧ, а каталонцы, в том числе благодаря ошибкам Трубина, сделали камбэк и выиграли 5:4.