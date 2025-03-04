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Украина. Премьер лига
04 марта 2025, 17:28 | Обновлено 04 марта 2025, 17:29
1204
1

«Динамо себя переоценило». Эксперт высказался о чемпионской гонке УПЛ

Федорчук оценил ситуацию на старте второй части сезона

04 марта 2025, 17:28 | Обновлено 04 марта 2025, 17:29
1204
1
«Динамо себя переоценило». Эксперт высказался о чемпионской гонке УПЛ
ФК Динамо Киев

Известный в прошлом футболист, тренер, а ныне авторитетный эксперт Олег Федорчук в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от стартового отрезка во второй части чемпионата УПЛ:

– После первых поединков с участием лидеров начал склоняться к тому, что на финише не обойдется без упорного сражения за золотые медали. На мой взгляд, динамовцы постепенно растратят то значительное очковое преимущество, которое имели над преследователями прошлой осенью. Хотя, несмотря на неожиданную ничью в Киеве с Ворсклой, подопечные Александра Шовковского остаются главными претендентами на чемпионский титул.

– Почему динамовцы выглядели так неубедительно в поединке с полтавчанами?

– По-моему, киевляне переоценили свои силы после довольно легкой победы над «Карпатами» в 18 туре. С полтавчанами динамовцы начали создавать себе проблемы, не настроившись максимально, а их уровень подготовки и невысокий даже по меркам УПЛ. Они так и не укрепили центр обороны. Беспокоит и то, что среди динамовцев мало игроков среднего возраста, которые взяли бы инициативу на себя, когда ветераны не в ударе. Молодым же киевлянам явно не хватает стабильности. Увидим, насколько будут мотивированы динамовцы в следующем календарном матче – с ЛНЗ.

– А кого бы вы отметили среди участников после возобновления чемпионата?

– Пока феерит «Верес» – это тренерская команда, которая тщательно выполняет указания своего наставника Олега Шандрука. Команда действует в присущем им стиле, где акцент делается на скорость.

Выделю также «Карпаты». После провала с «Динамо» львовяне сумели собраться и обыграли ЛНЗ, хотя долгое время действовали в меньшинстве. Радует, что подопечные Владислава Лупашко пытается демонстрировать атакующий футбол.

– От кого ждали большего?

– От подопечных едва ли не самых успешных отечественных тренеров – Юрия Вернидуба и Романа Григорчука. В настоящее время возглавляемые ими, соответственно, Кривбасс и ЛНЗ не впечатляют, в частности, ЛНЗ явно повезло в 18 туре с «Рухом».

– На ваш взгляд, будет более острая борьба за медали или среди аутсайдеров?

– Сложный вопрос. Чувствую, что и среди аутсайдеров интрига будет держать всех в напряжении до последних матчей. Конечно, от этого только выиграют украинские поклонники футбола.

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Валерий Федорчук Динамо Киев Ворскла Полтава инсайд Шахтер Донецк Кривбасс Кривой Рог ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу интервью
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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Комментарии 1
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romario1501
Хфедорчук, якщо ти такий сильний і авторитетний, чого ж тоді нікого не тренуєш?))
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