Александр ФИЛИППОВ: «Долги Днепра-1? Запили водой – и все забыли»
Когда клубные проблемы мешают карьере
После того, как в разгар прошлого года стало известно, что «Днепр-1» прекращает свое существование, перед многими членами клуба остались немалые долги. С тех пор прошло уже восемь месяцев, однако большинству футболистов и тренеров заработанные деньги так и не были возвращены. Все игроки получили статус свободных агентов и трудоустроились в других клубах – как Украины, так и за рубежом.
Одним из тех, кому «Днепр-1» должен большую сумму, является нынешний форвард «Александрии» Александр Филиппов.
– Александр, долги «Днепра-1» перед вами до сих пор не погашены полностью? – поинтересовался корреспондент Sport.ua у футболиста.
– Да. И никто со мной не рассчитывается. Я предполагаю, что вряд ли кто-то когда-нибудь закроет эти долги. Как-то говорят, запили водой - и все забыли...
Ранее стало известно, что «Днепр-1» задолжал Филиппову заработную плату за пять месяцев.
Также ранее мы сообщали, что бывший талант «Днепра-1» продолжит карьеру в Румынии.
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