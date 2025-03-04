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  4. Александр ФИЛИППОВ: «Долги Днепра-1? Запили водой – и все забыли»
Украина. Премьер лига
04 марта 2025, 16:03 |
486
3

Александр ФИЛИППОВ: «Долги Днепра-1? Запили водой – и все забыли»

Когда клубные проблемы мешают карьере

04 марта 2025, 16:03 |
486
3
Александр ФИЛИППОВ: «Долги Днепра-1? Запили водой – и все забыли»
ФК Днепр-1. Александр Филиппов

После того, как в разгар прошлого года стало известно, что «Днепр-1» прекращает свое существование, перед многими членами клуба остались немалые долги. С тех пор прошло уже восемь месяцев, однако большинству футболистов и тренеров заработанные деньги так и не были возвращены. Все игроки получили статус свободных агентов и трудоустроились в других клубах – как Украины, так и за рубежом.

Одним из тех, кому «Днепр-1» должен большую сумму, является нынешний форвард «Александрии» Александр Филиппов.

– Александр, долги «Днепра-1» перед вами до сих пор не погашены полностью? – поинтересовался корреспондент Sport.ua у футболиста.

– Да. И никто со мной не рассчитывается. Я предполагаю, что вряд ли кто-то когда-нибудь закроет эти долги. Как-то говорят, запили водой - и все забыли...

Ранее стало известно, что «Днепр-1» задолжал Филиппову заработную плату за пять месяцев.

Также ранее мы сообщали, что бывший талант «Днепра-1» продолжит карьеру в Румынии.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд Александр Филиппов Днепр-1 Александрия финансы долги
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Remark
Коломойський два рази кинув Дніпро. Талант)))
Але ось ця українська натура "запили водою – і все забули…" - це прикро! 
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+2
SHN
Долги платят трусы...
Но касса впереди...
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0
Фанькин кот
Сыны Израилевы, они такие...
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0
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