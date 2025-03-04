ОФИЦИАЛЬНО. Бывший талант Днепра-1 продолжит карьеру в Румынии

20-летний украинский нападающий Даниэль Кивинда официально подписал контракт с румынским клубом «Фарул», выступающим в высшей лиге.

По информации пресс-службы футболист заключил контракт с командой до лета 2027 года. Остальные детали соглашения стороны не сообщают.

Последней командой украинца стал «Фехевар» из Венгрии, за который форвард не провел ни одного матча. Причиной стали регулярные травмы. Зимой этого года футболист вышел на рынок свободных агентов.

Напомним, что приступил к профессиональной карьере Кивинда в академии «Днепра». После молодежных команд Даниэль сыграл 12 официальных матчей в составе «Днепра-1», однако оформить результативное действие нападающему так и не удалось.