Трабзонспор хочет подписать Яремчука как можно раньше

Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор» проявляет серьезный интерес к 28-летнему форварду «Валенсии» Роману Яремчуку, который играет в Испании на правах аренды из «Брюгге».

Левантийцы не будут выкупать контракт украинца, а «Брюгге» не хочет вновь отдавать украинца в аренду и готов рассматривать только предложения о продаже форварда.

«Трабзонспор» не является единственным претендентом на Яремчука, но в турецком клубе хотят, чтобы переход украинца был завершен как можно раньше, чтобы команда могла начать новый сезон с усиленной позицией нападающего.

Контракт Яремчука с «Брюгге» действует до лета 2026 года.

Оценочная стоимость форварда на Transfermarkt в настоящий момент составляет 4 миллиона евро.