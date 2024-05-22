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  4. Трабзонспор хочет подписать Яремчука как можно раньше
Турция
22 мая 2024, 11:01 |
694
1

Трабзонспор хочет подписать Яремчука как можно раньше

В турецком клубе опасаются конкуренции и хотят, чтобы украинец мог лучше адаптироваться

22 мая 2024, 11:01 |
694
1
Трабзонспор хочет подписать Яремчука как можно раньше
ФК Валенсия. Роман Яремчук

Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор» проявляет серьезный интерес к 28-летнему форварду «Валенсии» Роману Яремчуку, который играет в Испании на правах аренды из «Брюгге».

Левантийцы не будут выкупать контракт украинца, а «Брюгге» не хочет вновь отдавать украинца в аренду и готов рассматривать только предложения о продаже форварда.

«Трабзонспор» не является единственным претендентом на Яремчука, но в турецком клубе хотят, чтобы переход украинца был завершен как можно раньше, чтобы команда могла начать новый сезон с усиленной позицией нападающего.

Контракт Яремчука с «Брюгге» действует до лета 2026 года.

Оценочная стоимость форварда на Transfermarkt в настоящий момент составляет 4 миллиона евро.

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Роман Яремчук Брюгге Трабзонспор Валенсия трансферы трансферы Ла Лиги
Алексей Сливченко Источник: Mackolik
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Gargantua
логичный вариант завершения карьеры в 29 лет
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