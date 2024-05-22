Трабзонспор хочет подписать Яремчука как можно раньше
В турецком клубе опасаются конкуренции и хотят, чтобы украинец мог лучше адаптироваться
Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор» проявляет серьезный интерес к 28-летнему форварду «Валенсии» Роману Яремчуку, который играет в Испании на правах аренды из «Брюгге».
Левантийцы не будут выкупать контракт украинца, а «Брюгге» не хочет вновь отдавать украинца в аренду и готов рассматривать только предложения о продаже форварда.
«Трабзонспор» не является единственным претендентом на Яремчука, но в турецком клубе хотят, чтобы переход украинца был завершен как можно раньше, чтобы команда могла начать новый сезон с усиленной позицией нападающего.
Контракт Яремчука с «Брюгге» действует до лета 2026 года.
Оценочная стоимость форварда на Transfermarkt в настоящий момент составляет 4 миллиона евро.
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