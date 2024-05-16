Источник: Яремчук может остаться в Испании, есть вариант в Турции

По информации испанских СМИ, форвард Роман Яремчук, который покидает Валенсию после завершения аренды из Брюгге, имеет шанс остаться в Испании.

Сообщается, что форварда сборной Украины хотел бы подписать Лас-Пальмас. Подробностей возможного перехода нет, но ранее была информация о том, что бельгийский клуб не хочет снова отдавать Яремчука в аренду и платить большую часть зарплаты.

У Валенсии нет денег на трансфер.

Кроме того, сообщается, об интересе к Яремчуку со стороны турецкого Трабзонспора, который способен обеспечить финансовую сторону трансфера.

Ранее была информация о том, что Яремчуку и его семье нравится в Испании. Игрок выучил язык и хотел бы продолжать выступления в топ-лиге.

Лас-Пальмас сейчас идет на 16-й позиции и еще не гарантировал себе выживание в элите.