Источник: Яремчук может остаться в Испании, есть вариант в Турции
У Яремчука есть минимум два варианта продолжения карьеры
По информации испанских СМИ, форвард Роман Яремчук, который покидает Валенсию после завершения аренды из Брюгге, имеет шанс остаться в Испании.
Сообщается, что форварда сборной Украины хотел бы подписать Лас-Пальмас. Подробностей возможного перехода нет, но ранее была информация о том, что бельгийский клуб не хочет снова отдавать Яремчука в аренду и платить большую часть зарплаты.
У Валенсии нет денег на трансфер.
Кроме того, сообщается, об интересе к Яремчуку со стороны турецкого Трабзонспора, который способен обеспечить финансовую сторону трансфера.
Ранее была информация о том, что Яремчуку и его семье нравится в Испании. Игрок выучил язык и хотел бы продолжать выступления в топ-лиге.
Лас-Пальмас сейчас идет на 16-й позиции и еще не гарантировал себе выживание в элите.
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