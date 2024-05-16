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  4. Источник: Яремчук может остаться в Испании, есть вариант в Турции
Испания
16 мая 2024, 17:49 |
217
0

Источник: Яремчук может остаться в Испании, есть вариант в Турции

У Яремчука есть минимум два варианта продолжения карьеры

16 мая 2024, 17:49 |
217
0
Источник: Яремчук может остаться в Испании, есть вариант в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

По информации испанских СМИ, форвард Роман Яремчук, который покидает Валенсию после завершения аренды из Брюгге, имеет шанс остаться в Испании.

Сообщается, что форварда сборной Украины хотел бы подписать Лас-Пальмас. Подробностей возможного перехода нет, но ранее была информация о том, что бельгийский клуб не хочет снова отдавать Яремчука в аренду и платить большую часть зарплаты.

У Валенсии нет денег на трансфер.

Кроме того, сообщается, об интересе к Яремчуку со стороны турецкого Трабзонспора, который способен обеспечить финансовую сторону трансфера.

Ранее была информация о том, что Яремчуку и его семье нравится в Испании. Игрок выучил язык и хотел бы продолжать выступления в топ-лиге.

Лас-Пальмас сейчас идет на 16-й позиции и еще не гарантировал себе выживание в элите.

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Роман Яремчук Лас-Пальмас Валенсия Брюгге трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: Marca
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andre_lui
Залишайся в Іспанії. вона тобі пасує
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