Ситуация в Челси: оставь надежды, всяк сюда входящий

Не ищите логику в футболе, говорил когда-то незабвенный Виктор Прокопенко. В который раз о правильности слов бывшего наставника «Черноморца» и «Шахтера» можно удостоверится на примере «Челси». Собственно, «Челси» и логика – это вещи вообще не совместимые.

Чуть больше недели назад совладелец «аристократов» Тодд Боули публично высказывал свое восхищение игрой вверенной ему команды. По его словам, он никогда еще не видел столь разительных перемен в лучшую сторону. Добавляя, что нынешний «Челси» – проект долгоиграющий. Время – вот главный нюанс, который сейчас нужен клубу.

Но не успел толком завершиться нынешний сезон, как «Челси» и Маурисио Почеттино прекратили сотрудничество. По факту – расторгли соглашение «по обоюдному согласию сторон», но если называть вещи своими именами, то речь идет о банальной отставке. Просто в такой вот способ Боули подстраховал самого себя от необходимости выплачивать аргентинскому специалисту серьезную компенсацию.

А выплачивать там было чего. «Пенсионеры» и Почеттино договорились сотрудничать до лета 2026 года. Следовательно, в случае досрочного разрыва лондонский клуб должен был заплатить тренеру и его штабу целую кучу денег. По подсчетам британских СМИ, речь идет о десяти миллионах фунтов стерлингов. А так как сейчас даже у «Челси» возникли проблемы с финансами, то Боули и решил сойтись на вот этом варианте – «по согласию сторон».

Опять-таки, если верить английским таблоидам, расставание «Челси» и Почеттино прошло весьма цивилизованно, без обоюдных обвинений. Как говорят в подобных случаях, стороны «пожали друг другу руки».

Так что выносить мусор из избы лондонского клуба Маурисио вряд ли будет. Не такой он человек.

Вместе с тем, с другой стороны, о причине, побудившей «Челси» сменить тренера (а если по факту, то уволить), до сих пор не было вменяемо сказано. Ведь одно дело, когда тренер уходит в конце сезона после того, как не выполнил турнирную задачу, и когда ему уже подыскали достойную замену, и совсем другое, если наставнику указывают на дверь вот просто так, поддавшись какому-то эмоциональному импульсу.

Ничего, кроме вышеупомянутого импульса, в решении «Челси» не наблюдается. Для меня лично – не наблюдается. И да, я не являюсь поклонником этой команды, так что лично меня сложно упрекать в данном случае в ангажированности, субъективности или в том же импульсе.

На мой взгляд, если клуб такого уровня собирается менять наставника, то должна на сей счет существовать хоть какая-то стратегия. В том смысле, что футболистам и болельщикам внятно разжевали причину отставки, а нового тренера вот-вот представят. Ни первого, ни второго нет.

Более того, «Челси» все больше превращается в клуб, который теряет серьезную репутацию. Маурисио Почеттино – пятый тренер, уволенный из «Стемфорд Бридж» за последние двадцать месяцев. Аргентинец не проработал на новом месте и года.

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Почему я тут распыляюсь о том, что Почеттино не заслуживал отставки? Да все просто. Потому что фактически не было аргументов для того, чтобы его убрать. Наоборот, было множество аргументов в пользу того, чтобы его оставить.

Еще в феврале «Челси» бултыхался в середине турнирной таблицы. Если конкретно, то команда находилась на 11-й позиции. Удачные матчи тогда были редкостью, чаще были блеклые и невразумительные поединки. Но под конец сезона «аристократам» удался настоящий спурт. Команда воспрянула, начала играть в зрелищный и интересный футбол.

Если говорить конкретно о второй части сезона, то по набранным очкам «Челси» занимает четвертое место (после «Сити», «Арсенала» и «Ливерпуля»). К тому же, нужно учитывать, что зимой клуб решил не выходить на трансферный рынок.

А еще нужно учитывать, что «Челси» все еще остается самой молодой командой АПЛ. Средний возраст команды – чуть больше 24 лет. Ну ведь и коню должно быть понятно, что конкурировать с опытнейшим составом «МанСити» этот детский сад пока что не может.

Однако Почеттино удалось за достаточно короткое время добиться прогресса от своего «детсада». Наглядный пример – Коул Палмер – однозначно лучший молодой игрок нынешнего сезона АПЛ.

Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино и Коул Палмер

С Почеттино начали прогрессировать и другие молодые таланты «Челси». И наш Михаил Мудрик в том числе. Да что там Мудрик, если начал показывать вменяемую игру даже такой не очень понятный товарищ, как Николас Джексон.

Однако, в то же время, весьма сложно требовать от этого молодняка попадания в Лигу чемпионов. Да, болельщики клуба привыкли, что их команда не так давно была не только завсегдатаем самого престижного евротурнира, но и его фаворитом, но сейчас ситуация поменялась. «Челси» проходит болезненный процесс перезагрузки, и требовать от этой команды попадание в ЛЧ – значит, требовать невозможного. К слову, в прошлом чемпионате Англии «Челси» занял лишь 12-е место.

Обязательно следует упомянуть и вот еще о чем. В нынешнем сезоне «Челси» лицом к лицу столкнулся с такой страшной болезнью, как травмопад. Британские журналисты подсчитали, что в течение нынешнего чемпионата у футболистов «Челси» было 55 повреждений разной степени тяжести. И из-за этих повреждений Почеттино очень редко удавалось выставить оптимальный стартовый состав.

Нужно понимать и вот еще что. Маурисио Почеттино – тренер отличный, но весьма специфичный. Это не кризис-менеджер. Он хорош лишь на длинных дистанциях. И пример с «Тоттенхэмом» – лишнее тому свидетельство и доказательство. Мне кажется, Боули должен был понимать этот нюанс. Должен был понимать, что аргентинцу нужно время, чтобы завершить начатое. Чтобы завершить строительство по факту новой команды.

Но время Маурисио никто не дал. Хотя тот же Боули сам не раз и не два утверждал, что его проект не рассчитан на молниеносный выхлоп.

Ну, теперь уже и не поймешь, на что рассчитан проект под названием «Челси».

Хотя, если судить по первоисточникам, то клуб намерен искать молодого тренера. Но, в то же время такого, который способен вывести команду в Лигу чемпионов.

Понятное дело, что желающий взвалить на себя столь неблагодарное бремя в итоге все равно найдется, ведь, несмотря на весь абсурд, творящийся в стане «пенсионеров», деньги там не перевелись. Но вот если дальше условный Де Дзерби провалит задачу и разочарует Боули, что тогда делать?

Пока же ситуацию в «Челси» лучше всего иллюстрирует фраза, размещенная над вратами ада в незабвенной «Божественной комедии» Данте Алигьери: «Оставь надежды, всяк сюда входящий». Почеттино уже не питает никаких надежд. Посмотрим, что будет с его преемником…