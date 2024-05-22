Жертва одного сезона: Дарвин Нуньес не может найти себя в Ливерпуле

Ливерпуль не относится к тем клубам, которые могут позволить себе любого игрока. Но периодически "красные" все же осуществляют достаточно громкие трансферы. "Мерсисайдцы" часто угадывают с новичками, но иногда, как и другие английские клубы, могут принять поспешное решение. Пока все обсуждают будущее главной звезды Ливерпуля – Мохамеда Салаха – у "красных" появился еще один важный вопрос, связанный с другим футболистом. И хотя его контракт рассчитан еще на 4 года, на самом деле все не так однозначно.

Летом 2022 года "мерсисайдцев" покинул Садио Мане. Большое атакующее трио распалось после решения сенегальца перейти в Баварию. Ливерпулю нужно было укрепить атаку после потери такого игрока. "Красные" остановили свой выбор на Дарвине Нуньесе. Молодой форвард Бенфики как раз провел очень хороший сезон, забив 26 мячей в чемпионате Португалии. Разумеется, топ-клубы не могли пройти мимо такого футболиста. Однако не все спешили вступать с орлами в переговоры. Во-первых, известно, что они очень высоко ценят своих игроков. Во-вторых, уругваец провел только один хороший сезон.

"Мерсисайдцы" рискнули. На Энфилде посчитали подписание молодого и энергичного нападающего правильной идеей. Он не был прямой заменой Мане, но должен был занять место Роберто Фирмино, который покинул клуб через год после прихода новичка. Ливерпуль заплатил за Нуньеса 85 млн евро, сделав его самым дорогим игроком в истории клуба. Конечно, после яркого сезона в Бенфике и громкого переезда на Энфилд, к парню было приковано большое внимание. Таким же было и давление. От форварда, за которого платят огромную сумму, непременно ждут голов.

Дарвин очень хорошо дебютировал в АПЛ. Уже в первом матче сезона против Фулхэма он забил гол и отдал результативную передачу, проведя на поле всего 39 минут. Однако уже в следующей игре он получил красную карточку, из-за которой пропустил 3 поединка. Вернувшись на поле, Нуньес забивал важные голы в матчах против Арсенала, Вест Хэма, Саутгемптона и Ньюкасла, но делал это нерегулярно. Не очень высокую результативность в АПЛ форвард частично перекрывал в Лиге чемпионов, где забивал в четырех матчах подряд. В целом, за весь сезон нападающий забил 15 мячей в 42-х матчах во всех турнирах.

Однако 9 голов в АПЛ – маловато для игрока за 85 млн евро. Это понимали все, поэтому на Дарвина постепенно оказывалось все большее давление. Но если в первом сезоне игроку еще можно было сделать скидку на переезд и адаптацию, то во второй кампании от него ждали прорыва. Его не произошло. С одной стороны, в плане результативности Дарвин действительно провел второй сезон лучше, чем первый. На его счету 11 мячей в АПЛ – на 2 больше, чем в прошлом году. Но этого все равно мало, даже очень мало, учитывая то, как часто он бьет по воротам и как много промахивается.

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В текущем сезоне процент реализации Нуньеса составляет чуть более 10% (11,11). Это катастрофически мало для форварда топ-клуба, который, к тому же, большую часть кампании боролся за чемпионство. Именно плохая реализация стала главной причиной того, что Ливерпуль уже ни на что не претендует, об этом говорил даже Хосеп Гвардиола. В этом виноват не только Дарвин, но он больше всех в команде бьет по воротам. В текущем сезоне Премьер-лиги у него 106 ударов и только 11 голов. Годом ранее у футболиста было 9 забитых мячей из 85-ти ударов. А в свой звездный сезон в Бенфике уругваец при таком же количестве ударов забил 26 голов.

В нынешней кампании Нуньес не реализовал 27 потенциально голевых моментов в АПЛ. Больше только у форварда Манчестер Сити Эрлинга Холанда (32). Однако у норвежца 27 забитых мячей, что является лучшим результатом в лиге, а его команда возглавляет турнирную таблицу. У Нуньеса все гораздо хуже, хотя оба игрока пришли в АПЛ одновременно, а за Холанда заплатили на 25 миллионов меньше. За 2 сезона уругваец забил 20 мячей в Премьер-лиге, нанеся суммарно 191 удар. Во всех турнирах у него 33 гола с 281 удара. При этом Нуньес еще и чаще всех в лиге оказывается в офсайде – 32 раза в текущем сезоне.

Но не может быть все только плохо. Должны быть и положительные моменты. Они есть. Дарвин – неплохой ассистент. В нынешнем сезоне Премьер-лиги он отдал 8 результативных передач. Это хороший показатель по ассистам и второй лучший для него за всю карьеру. Он отдает в среднем 0,36 передачи за 90 минут, что тоже неплохо. Еще у Нуньеса сложилась хорошая связка с Салахом. Пять из своих восьми ассистов он отдал на египтянина. Это можно будет выгодно использовать в будущем, если оба игрока останутся на Энфилде. С египтянином пока все неопределенно, да и с уругвайцем тоже.

Сразу несколько бывших игроков Ливерпуля призвали красных задуматься о целесообразности продолжения сотрудничества с Дарвином. Это можно понять. За 2 сезона он не отработал и половины той суммы, которую за него заплатили. В связи с этим возникает вопрос, смогут ли "мерсисайдцы" выгодно продать игрока при таких обстоятельствах. Возможно, стоит дать Нуньесу еще один шанс. Судя по всему, следующим тренером Ливерпуля станет Арне Слот, который любит и умеет работать с молодежью. Может с этого что-то и получится.

Ситуация с Дарвином напоминает историю другого парня, который после одного блистательного сезона в Бенфике пошел, казалось бы, на повышение в Атлетико, но по факту не получил ничего, кроме огромных потоков критики. Одного хорошего сезона в португальской лиге может быть достаточно для того, чтобы перейти в топ-клуб. Но, как показывает время, нет никаких гарантий, что в таком клубе получится закрепиться. И все же приход Слота должен обнадеживать уругвайца. Специалист подписывал в Фейеноорд форварда Сантьяго Хименеса практически без голов, а сейчас он лучший бомбардир команды. Однако Дарвину пора брать себя в руки. Время работает против него.

Текст: meta.ua/sport