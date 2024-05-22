Источник: у Цыганкова есть предложения из АПЛ, игрок изучает варианты
Виктор может уже летом покинуть состав Жироны
По информации авторитетного испанского ресурса AS, «Жирона» уже имеет варианты продажи украинского хавбека Виктора Цыганкова, которого хотят видеть в АПЛ.
Клубы не называются, однако источник, близкий к игроку, отметил, что: «У Виктора есть предложения, он их спокойно изучает».
Ранее была информация об интересе со стороны «Баварии».
Сообщается, что с момента перехода из «Динамо», которое получит 50% от следующего трансфера, цена на Цыганкова значительно выросла, но для клубов АПЛ это проблемой не будет.
Ранее наставник «Жироны» Мичел говорил, что надеется сохранить хотя бы часть игроков, у которых полноценные контракты с клубом. Договор Цыганкова истекает в 2027 году.
В нынешнем сезоне Виктор забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.
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