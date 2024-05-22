Источник: у Цыганкова есть предложения из АПЛ, игрок изучает варианты

По информации авторитетного испанского ресурса AS, «Жирона» уже имеет варианты продажи украинского хавбека Виктора Цыганкова, которого хотят видеть в АПЛ.

Клубы не называются, однако источник, близкий к игроку, отметил, что: «У Виктора есть предложения, он их спокойно изучает».

Ранее была информация об интересе со стороны «Баварии».

Сообщается, что с момента перехода из «Динамо», которое получит 50% от следующего трансфера, цена на Цыганкова значительно выросла, но для клубов АПЛ это проблемой не будет.

Ранее наставник «Жироны» Мичел говорил, что надеется сохранить хотя бы часть игроков, у которых полноценные контракты с клубом. Договор Цыганкова истекает в 2027 году.

В нынешнем сезоне Виктор забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.