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  4. Источник: у Цыганкова есть предложения из АПЛ, игрок изучает варианты
Испания
22 мая 2024, 16:51 | Обновлено 22 мая 2024, 16:52
2012
4

Источник: у Цыганкова есть предложения из АПЛ, игрок изучает варианты

Виктор может уже летом покинуть состав Жироны

22 мая 2024, 16:51 | Обновлено 22 мая 2024, 16:52
2012
4
Источник: у Цыганкова есть предложения из АПЛ, игрок изучает варианты
AS. Виктор Цыганков

По информации авторитетного испанского ресурса AS, «Жирона» уже имеет варианты продажи украинского хавбека Виктора Цыганкова, которого хотят видеть в АПЛ.

Клубы не называются, однако источник, близкий к игроку, отметил, что: «У Виктора есть предложения, он их спокойно изучает».

Ранее была информация об интересе со стороны «Баварии».

Сообщается, что с момента перехода из «Динамо», которое получит 50% от следующего трансфера, цена на Цыганкова значительно выросла, но для клубов АПЛ это проблемой не будет.

Ранее наставник «Жироны» Мичел говорил, что надеется сохранить хотя бы часть игроков, у которых полноценные контракты с клубом. Договор Цыганкова истекает в 2027 году.

В нынешнем сезоне Виктор забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.

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Иван Зинченко Источник: AS
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Комментарии 4
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ViAn
Віктор виділяється у цій Жироні рівнем інтелекту, швидкістю прийняття рішень і якістю передач в останню третину. Такого гравця у них більше немає. Але, безумовно, немає у Циганкова швидкості бігу на м'ячі і техніки, ривка немає, як у Савіо. У Савіо ж немає такого інтелекту і такої якості передач. Тому тут справа у тренері, у тому, який гравець на фланзі у приоритеті. Для позиційних атак потрібен інтелект, для контратак - швидкість.
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+6
Ostap Sweet Cherry
В Шеффилд!
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