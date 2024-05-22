Калинина с баранкой обыграла француженку и вышла в 1/4 финала в Страсбурге

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 56) вышла в четвертьфинал грунтового турнира WTA 500 в Страсбурге (Франция).

Во 2-м раунде украинка в трех сетах переиграла Фиону Ферро (Франция, WTA 142).

WTA 500 Страсбург. Грунт. 1/8 финала

Фиона Ферро (Франция) – Ангелина Калинина (Украина) – 3:6, 6:3, 0:6

Это была первая встреча соперниц. Ангелина выиграла 12 последних поинтов подряд.

В четвертьфинал соревнований во Франции Калинина сыграет против первой сеяной Маркетой Вондроушовой (Чехия, WTA 6).

На старте 500-тысячника Ангелина в трех партиях выиграла у Анастасии Павлюченковой.