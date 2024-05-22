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  4. Калинина с баранкой обыграла француженку и вышла в 1/4 финала в Страсбурге
WTA
22 мая 2024, 19:19 | Обновлено 22 мая 2024, 19:23
1830
3

Калинина с баранкой обыграла француженку и вышла в 1/4 финала в Страсбурге

Ангелина в трех сетах обыграла Фиону Ферро на турнире WTA 500

22 мая 2024, 19:19 | Обновлено 22 мая 2024, 19:23
1830
3
Калинина с баранкой обыграла француженку и вышла в 1/4 финала в Страсбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 56) вышла в четвертьфинал грунтового турнира WTA 500 в Страсбурге (Франция).

Во 2-м раунде украинка в трех сетах переиграла Фиону Ферро (Франция, WTA 142).

WTA 500 Страсбург. Грунт. 1/8 финала

Фиона Ферро (Франция) – Ангелина Калинина (Украина) – 3:6, 6:3, 0:6

Это была первая встреча соперниц. Ангелина выиграла 12 последних поинтов подряд.

В четвертьфинал соревнований во Франции Калинина сыграет против первой сеяной Маркетой Вондроушовой (Чехия, WTA 6).

На старте 500-тысячника Ангелина в трех партиях выиграла у Анастасии Павлюченковой.

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Ангелина Калинина Фиона Ферро WTA Страсбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Stanislav Matusevych
Все б нічого, але далі Маркета...
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+1
Sashamar
Куди поїхав цирк? Поїхав він туди, туди, де хтось чекає з вірой в диво. Диво - якби Фреш виграла у Вондрушовой. Дива не сталося, тобто треба відпрацювати. 
Геля, ти можеш!
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+1
C.Пеклов
Тільки в 3 сеті,Геля довела,що вона краще грає.З Маркетою буде цікаво на Калініну подивитися.
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0
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