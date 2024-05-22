Калинина с баранкой обыграла француженку и вышла в 1/4 финала в Страсбурге
Ангелина в трех сетах обыграла Фиону Ферро на турнире WTA 500
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 56) вышла в четвертьфинал грунтового турнира WTA 500 в Страсбурге (Франция).
Во 2-м раунде украинка в трех сетах переиграла Фиону Ферро (Франция, WTA 142).
WTA 500 Страсбург. Грунт. 1/8 финала
Фиона Ферро (Франция) – Ангелина Калинина (Украина) – 3:6, 6:3, 0:6
Это была первая встреча соперниц. Ангелина выиграла 12 последних поинтов подряд.
В четвертьфинал соревнований во Франции Калинина сыграет против первой сеяной Маркетой Вондроушовой (Чехия, WTA 6).
На старте 500-тысячника Ангелина в трех партиях выиграла у Анастасии Павлюченковой.
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