Стало известно, сколько Жирона хочет получить за Довбика
Артем должен принести Жироне 40-45 миллионов евро
По информации испанских СМИ, Жирона знает про интерес к Артему Довбику со стороны Атлетико, Челси и других клубов, однако без выплаты клаусулы украинца никуда не отпустят.
Сообщается, что клаусула в контракте Артема составляет около 45 миллионов евро. Ранее инсайдер Фабрицио Романо говорил о сумме в 40 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Довбик забил 21 гол и продолжает борьбу за звание лучшего бомбардира турнира.
Ранее наставник «Жироны» Мичел говорил, что надеется сохранить хотя бы часть игроков, у которых полноценные контракты с клубом. Договор Довбика истекает в 2028 году.
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