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Испания
22 мая 2024, 18:47 |
1433
1

Стало известно, сколько Жирона хочет получить за Довбика

Артем должен принести Жироне 40-45 миллионов евро

22 мая 2024, 18:47 |
1433
1
Стало известно, сколько Жирона хочет получить за Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

По информации испанских СМИ, Жирона знает про интерес к Артему Довбику со стороны Атлетико, Челси и других клубов, однако без выплаты клаусулы украинца никуда не отпустят.

Сообщается, что клаусула в контракте Артема составляет около 45 миллионов евро. Ранее инсайдер Фабрицио Романо говорил о сумме в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Довбик забил 21 гол и продолжает борьбу за звание лучшего бомбардира турнира.

Ранее наставник «Жироны» Мичел говорил, что надеется сохранить хотя бы часть игроков, у которых полноценные контракты с клубом. Договор Довбика истекает в 2028 году.

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Иван Зинченко Источник: Mundo Deportivo
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Владислав Рейский
Более чем адекватная хорошая цена за игрока который столько там забил и возраст его
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