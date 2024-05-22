Стало известно, сколько Жирона хочет получить за Довбика

По информации испанских СМИ, Жирона знает про интерес к Артему Довбику со стороны Атлетико, Челси и других клубов, однако без выплаты клаусулы украинца никуда не отпустят.

Сообщается, что клаусула в контракте Артема составляет около 45 миллионов евро. Ранее инсайдер Фабрицио Романо говорил о сумме в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Довбик забил 21 гол и продолжает борьбу за звание лучшего бомбардира турнира.

Ранее наставник «Жироны» Мичел говорил, что надеется сохранить хотя бы часть игроков, у которых полноценные контракты с клубом. Договор Довбика истекает в 2028 году.