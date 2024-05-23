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  4. ГАСПЕРИНИ: «Спортинг, Ливерпуль, Байер. Великие победы добавляют блеска»
Лига Европы
23 мая 2024, 03:56 |
87
0

ГАСПЕРИНИ: «Спортинг, Ливерпуль, Байер. Великие победы добавляют блеска»

23 мая Аталанта завоевала трофей Лиги Европы 2023/24

23 мая 2024, 03:56 |
87
0
ГАСПЕРИНИ: «Спортинг, Ливерпуль, Байер. Великие победы добавляют блеска»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

22 мая состоялся финальный матч Лиги Европы 2023/24 между командами «Аталанта» и «Байер». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянского коллектива.

После завершения встречи главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини прокомментировал успех своих подопечных:

«Мы, конечно, показали замечательную игру, и нам нужно было сыграть против такой команды на хорошем уровне. За прошедшие годы мы сыграли очень много подобных матчей, и только в этом сезоне взяли трофей. Судить «Аталанту» следует только по этому сезону и по всему тому, что мы сделали.

Я очень горжусь всей Италией. Победа с «Аталантой», пожалуй, одна из футбольных сказок.

Это был пик наших последних лет. Выйти в финал Лиги Европы уже было престижно, и мы выиграли тут у топ-команд. Мы обыграли «Спортинг», который является чемпионом Португалии. Мы играли против «Ливерпуля», когда они были лидерами Премьер-лиги. Мы играли против «Марселя», который является очень хорошей командой, и сегодня обыграли чемпионов Германии. Победа над такими великими командами добавляет блеска нашим достижениям», – сказал Гасперини.

Видеообзор матча Аталанта – Байер (3:0)

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Джан Пьеро Гасперини Аталанта Байер Аталанта - Байер Лига Европы пресс-конференция
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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