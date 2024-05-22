Титул не защитит. Свитолина неожиданно вылетела из турнира в Страсбурге
Элина в трех сетах уступила Кларе Бюрель в 1/8 финала соревнований WTA 500
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 17) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция).
В 1/8 финала украинка неожиданно проиграла Кларе Бюрель (Франция, WTA 43).
WTA 500 Страсбург. Грунт. 1/8 финала
Клара Бюрель (Франция) – Элина Свитолина (Украина) [7] – 7:6 (7:1), 4:6, 6:1
Это была 3-я встреча соперниц. Элина впервые проиграла очный поединок.
В четвертьфинале соревнований в Страсбурге Бюрель сыграет с Даниэль Коллинс (WTA 12) или Катериной Синяковой WTA 34).
Свитолина в 2023 году выиграла титул на этих кортах. Из-за этого поражения она не сумеет защитить трофей и 280 очков за победу.
Ранее в четвертьфинал 500-тысячника во Франции пробилась Ангелина Калинина, которая одолела Фиону Ферро.
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