Титул не защитит. Свитолина неожиданно вылетела из турнира в Страсбурге

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 17) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция).

В 1/8 финала украинка неожиданно проиграла Кларе Бюрель (Франция, WTA 43).

WTA 500 Страсбург. Грунт. 1/8 финала

Клара Бюрель (Франция) – Элина Свитолина (Украина) [7] – 7:6 (7:1), 4:6, 6:1

Это была 3-я встреча соперниц. Элина впервые проиграла очный поединок.

В четвертьфинале соревнований в Страсбурге Бюрель сыграет с Даниэль Коллинс (WTA 12) или Катериной Синяковой WTA 34).

Свитолина в 2023 году выиграла титул на этих кортах. Из-за этого поражения она не сумеет защитить трофей и 280 очков за победу.

Ранее в четвертьфинал 500-тысячника во Франции пробилась Ангелина Калинина, которая одолела Фиону Ферро.