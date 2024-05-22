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  4. Титул не защитит. Свитолина неожиданно вылетела из турнира в Страсбурге
WTA
22 мая 2024, 19:43 | Обновлено 22 мая 2024, 20:09
1796
11

Титул не защитит. Свитолина неожиданно вылетела из турнира в Страсбурге

Элина в трех сетах уступила Кларе Бюрель в 1/8 финала соревнований WTA 500

22 мая 2024, 19:43 | Обновлено 22 мая 2024, 20:09
1796
11
Титул не защитит. Свитолина неожиданно вылетела из турнира в Страсбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 17) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция).

В 1/8 финала украинка неожиданно проиграла Кларе Бюрель (Франция, WTA 43).

WTA 500 Страсбург. Грунт. 1/8 финала

Клара Бюрель (Франция) – Элина Свитолина (Украина) [7] – 7:6 (7:1), 4:6, 6:1

Это была 3-я встреча соперниц. Элина впервые проиграла очный поединок.

В четвертьфинале соревнований в Страсбурге Бюрель сыграет с Даниэль Коллинс (WTA 12) или Катериной Синяковой WTA 34).

Свитолина в 2023 году выиграла титул на этих кортах. Из-за этого поражения она не сумеет защитить трофей и 280 очков за победу.

Ранее в четвертьфинал 500-тысячника во Франции пробилась Ангелина Калинина, которая одолела Фиону Ферро.

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Элина Свитолина – Клара Бюрель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина Клара Бюрель WTA Страсбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 11
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Stanislav Matusevych
Не бачу несподіванок. Еліна у жахливій формі, так і не відновивши її після останньої травми. Але все одно, прихований бублик від Бюрель... 
Що відзначало Еліну у найкращі роки - майже не потрібно було хвилюватися за матчі проти суперниць ось такого рівня. Були свої проблеми на Шоломах, звичайно, але людину з кінця першої півсотні Еліна кілька років поспіль обігравала майже гарантовано. Тепер це, на жаль, позаду.
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+5
Алексей Левченко
Все по плану, це такий хитрий маневр, щоб виграти РГ і стати першою ракеткою.
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+3
Показать Скрыть 3 ответа
Vitaly Kozak
Еліна і раніше могла вигравати топів, але несподівано програвати ноунеймам.
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+1
C.Пеклов
Після АО,Еліна грає все гірше,на жаль.На 1 подачу сил не вистачає,дропи від суперниць,це окрема мова,а сама дропи не закидує.Залишається сподіватися,що на РГ Еліна зіграє краще
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+1
sirjoga
Молодець Еліна! Програть Бюрель без бубликів - це серйозна заявка на шлем РГ. 
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+1
Leonidas B
Матч віддала із стратегічних міркувань. На Ролан Гаросі подивимось.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Vlad Holl
І чого несподівано програла? В цьому році вона програє дуже сподівано. Немає свіжості в грі , очі не горять , і часом здається ,що не дуже то і хоче. РГ мабуть не додасть балів , а треба як мінімум дійти до 1/4.
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-1
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