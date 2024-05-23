Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ролан Гаррос-2024 лишился топовой участницы
Ролан Гаррос
23 мая 2024, 09:11 | Обновлено 23 мая 2024, 09:20
451
0

Ролан Гаррос-2024 лишился топовой участницы

Турнир в Париже пропустит Джессика Пегула

23 мая 2024, 09:11 | Обновлено 23 мая 2024, 09:20
451
0
Ролан Гаррос-2024 лишился топовой участницы
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула уведомила о пропуске ближайшего турнира серии Grand Slam – Открытого чемпионата Франции.

«Я почти вернулась к нормальным тренировкам (у меня не было никаких проблем в течение нескольких недель), но играла очень осторожно, проходя восстановление. Если бы у меня было еще 5-7 дней в запасе, то была бы там на 100%. Так что я точно вернусь к травяному сезону и остальной части лета. Нужно увеличить количество матчей. А пока у меня появился новый щенок», — уведомила Пегула.

Грунтовый Ролан Гаррос 2024 года состоится во французской столице с 26 мая по 8 июня.

Ранее Джессика Пегула пропустила турнир в Мадриде.

По теме:
Джокович признался, кто является главным фаворитом Ролан Гаррос 2024
Мегакамбек! С кем сыграет Стародубцева в финале отбора к Ролан Гаррос 2024?
Стародубцева вышла в финал отбора к Ролан Гаррос, разобравшись с китаянкой
Ролан Гаррос 2024 Джессика Пегула
Юрій Остроумов Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент IBF признался, действительно ли у Усика отберут чемпионский пояс
Бокс | 22 мая 2024, 13:56 10
Президент IBF признался, действительно ли у Усика отберут чемпионский пояс
Президент IBF признался, действительно ли у Усика отберут чемпионский пояс

Украинский боксер, победив Тайсона Фьюри, стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте

ФОТО. Реакция Роналду на нокдаун в девятом раунде супербоя Фьюри – Усик
Бокс | 22 мая 2024, 12:45 4
ФОТО. Реакция Роналду на нокдаун в девятом раунде супербоя Фьюри – Усик
ФОТО. Реакция Роналду на нокдаун в девятом раунде супербоя Фьюри – Усик

Украинский боксер победил британца и стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте

Майкл Баффер показал карточку, с которой он оглашал результат боя Усика
Бокс | 22.05.2024, 13:36
Майкл Баффер показал карточку, с которой он оглашал результат боя Усика
Майкл Баффер показал карточку, с которой он оглашал результат боя Усика
Снигур не сумела пробиться в финальный раунд отбора к Ролан Гаррос 2024
Теннис | 22.05.2024, 21:29
Снигур не сумела пробиться в финальный раунд отбора к Ролан Гаррос 2024
Снигур не сумела пробиться в финальный раунд отбора к Ролан Гаррос 2024
Герой финала Лиги Европы 2023/24 сделал то, чего не было уже 49 лет
Футбол | 23.05.2024, 04:50
Герой финала Лиги Европы 2023/24 сделал то, чего не было уже 49 лет
Герой финала Лиги Европы 2023/24 сделал то, чего не было уже 49 лет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Байер прервал суперсерию. Аталанта выиграла Лигу Европы
Байер прервал суперсерию. Аталанта выиграла Лигу Европы
22.05.2024, 23:54 52
Футбол
ФОТО. Мудрик отреагировал на увольнение Почеттино из Челси
ФОТО. Мудрик отреагировал на увольнение Почеттино из Челси
21.05.2024, 23:17 9
Футбол
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары турнира
22.05.2024, 00:03 1
Хоккей
Джервонта Дэвис обвинил Усика в мошенничестве в мегафайте с Фьюри
Джервонта Дэвис обвинил Усика в мошенничестве в мегафайте с Фьюри
22.05.2024, 01:54 27
Бокс
Лунин трогательно отреагировал на завершение карьеры Крооса
Лунин трогательно отреагировал на завершение карьеры Крооса
21.05.2024, 17:34
Футбол
Брат Фьюри впервые отреагировал на поединок Тайсона против Александра Усика
Брат Фьюри впервые отреагировал на поединок Тайсона против Александра Усика
21.05.2024, 15:17 1
Бокс
Шахтер сделал всем клубам УПЛ предложение по поводу переноса матчей
Шахтер сделал всем клубам УПЛ предложение по поводу переноса матчей
21.05.2024, 16:28 227
Футбол
ФОТО. Реакция сына Фьюри после того, как Усик отправил Тайсона в нокдаун
ФОТО. Реакция сына Фьюри после того, как Усик отправил Тайсона в нокдаун
21.05.2024, 21:29 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем