Ролан Гаррос-2024 лишился топовой участницы

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула уведомила о пропуске ближайшего турнира серии Grand Slam – Открытого чемпионата Франции.

«Я почти вернулась к нормальным тренировкам (у меня не было никаких проблем в течение нескольких недель), но играла очень осторожно, проходя восстановление. Если бы у меня было еще 5-7 дней в запасе, то была бы там на 100%. Так что я точно вернусь к травяному сезону и остальной части лета. Нужно увеличить количество матчей. А пока у меня появился новый щенок», — уведомила Пегула.

Грунтовый Ролан Гаррос 2024 года состоится во французской столице с 26 мая по 8 июня.

Ранее Джессика Пегула пропустила турнир в Мадриде.