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Украина. Премьер лига
23 мая 2024, 02:55 |
99
0

Стало известно, сыграют ли арендованные Минаем игроки против Кривбасса

Криворожский клуб принял решение об арендованных 

23 мая 2024, 02:55 |
99
0
Стало известно, сыграют ли арендованные Минаем игроки против Кривбасса
Денис Устименко

Как известно, в договорах об аренде того или иного игрока есть пункт, запрещающий участвовать в матче против владеющего на него правами клуба. Подобная ситуация возникла перед заключительным, 30-м туром чемпионата, в котором в Кривом Роге сойдутся «Кривбасс» и «Минай».

В составе закарпатской команды сейчас играют двое арендованных у криворожского клуба футболистов – полузащитник Владислав Семотюк и нападающий Денис Устименко.

Как стало известно Sport.ua, накануне «Минай» получил официальное подтверждение от «Кривбасса», что криворожский клуб не отрицает обоим игрокам участвовать в субботнем поединке. Возможность закарпатцам использовать их в матче предоставляется бесплатно.

В осенней части нынешнего сезона Семотюк и Устименко провели в составе «Кривбасса» 4 и 5 неполных матчей соответственно. Весенний отрезок чемпионата оба проводят в форме закарпатского клуба, где являются основными игроками.

Ранее генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко подвел итоги сезона.

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Кривбасс Кривой Рог Минай Кривбасс - Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Владислав Семотюк Денис Устименко аренда игрока инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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