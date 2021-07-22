Динамо — Вильярреал. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на товарищеский матч «Динамо» Киев – «Вильярреал».

«Динамо» позже запланированного срока начнет новый сезон, так как соперник киевлян по первому туру УПЛ «Олимпик» снялся с чемпионата. Игра с командой, которая заменит дончан, состоится позже. В связи с этим сборы «Динамо» были продлены. Заключительным соперником команды Мирчи Луческу на сборах будет испанский «Вильярреал», который в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы и в августе сыграет в матче за Суперкубок УЕФА с лондонским «Челси».

Кстати с «Вильярреалом» динамовцы играли в прошлом сезоне в 1/8 финала Лиги Европы и уступили (0:2, 0:2). К слову, в 1/16 финала Кубка УЕФА 2004/2005 динамовцы также вылетели от «желтой субмарины» (0:0, 0:2). За четыре поединка «Динамо» еще не забивало мячей этой испанской команде.

Поставлю на то, что в спарринге, который состоится в понедельник, будет зафиксирован тотал больше 1,5», - сказал Козьбан.

Матч «Динамо» Киев – «Вильярреал» состоится 26-го июля. Начало встречи в 18:00.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, выступает на позиции форварда. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», молдовскую «Сперанцу» и польский «Мотор» Люблин.