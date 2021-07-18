Брюгге без Соболя завоевал Суперкубок Бельгии, обыграв Генк

Клуб «Брюгге» в рекордный 16-й раз выиграл Суперкубок Бельгии, переиграв «Генк» (3:2).
В матче между чемпионом и обладателем Кубка Бельгии было забито 5 мячей. В матче не принимал участия украинец Эдуард Соболь
У победителей голы забили Матей Митрович, Ноа Ланг (пенальти) и Клинтон Мата. У гостей отличились Тео Бонгонда и Йере Уронен.
Суперкубок Бельгии 2021
17 июля
«Брюгге» – «Генк» – 3:2
Голы: Митрович, 45+3, Ланг, 48 (пен), Мата, 50 – Бонгонда, 44, Уронен, 90+3.
First trophy of the season! 🏆😍 #WeAreBruges pic.twitter.com/3Zp9Lkkq45— Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 17, 2021
Supercup: cheeeeeck! 🏆😍 #CluGnk pic.twitter.com/R300BfCAlZ— Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 17, 2021
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Йере Уронен (Генк).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Клинтон Мата (Брюгге).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Ноа Ланг (Брюгге).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Матей Митрович (Брюгге).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Тео Бонгонда (Генк).
Источник — Sport.ua
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