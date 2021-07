Брюгге без Соболя завоевал Суперкубок Бельгии, обыграв Генк

Клуб «Брюгге» в рекордный 16-й раз выиграл Суперкубок Бельгии, переиграв «Генк» (3:2).

В матче между чемпионом и обладателем Кубка Бельгии было забито 5 мячей. В матче не принимал участия украинец Эдуард Соболь

У победителей голы забили Матей Митрович, Ноа Ланг (пенальти) и Клинтон Мата. У гостей отличились Тео Бонгонда и Йере Уронен.

Суперкубок Бельгии 2021

17 июля

«Брюгге» – «Генк» – 3:2

Голы: Митрович, 45+3, Ланг, 48 (пен), Мата, 50 – Бонгонда, 44, Уронен, 90+3.

