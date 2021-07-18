Брюгге
3 : 2
Генк
17.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Брюгге без Соболя завоевал Суперкубок Бельгии, обыграв Генк

В матче между чемпионом и обладателем Кубка Бельгии было забито 5 мячей

  • 18.07.2021 00:35
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Брюгге без Соболя завоевал Суперкубок Бельгии, обыграв Генк
© ФК Брюгге

Клуб «Брюгге» в рекордный 16-й раз выиграл Суперкубок Бельгии, переиграв «Генк» (3:2).

В матче между чемпионом и обладателем Кубка Бельгии было забито 5 мячей. В матче не принимал участия украинец Эдуард Соболь

У победителей голы забили Матей Митрович, Ноа Ланг (пенальти) и Клинтон Мата. У гостей отличились Тео Бонгонда и Йере Уронен.

Суперкубок Бельгии 2021

17 июля

«Брюгге»  «Генк»  3:2

Голы: Митрович, 45+3, Ланг, 48 (пен), Мата, 50 – Бонгонда, 44, Уронен, 90+3.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Йере Уронен (Генк).
50' ГОЛ ! Мяч забил Клинтон Мата (Брюгге).
48' ГОЛ ! Мяч забил Ноа Ланг (Брюгге).
45' ГОЛ ! Мяч забил Матей Митрович (Брюгге).
44' ГОЛ ! Мяч забил Тео Бонгонда (Генк).
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Источник — Sport.ua

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