Милая история. Месси записал видео для 100-летнего фаната

Дедушка ведет учет всех голов аргентинского форварда

  • 16.07.2021 12:11
  • 607 просмотров
  • 1 комментарий
Милая история. Месси записал видео для 100-летнего фаната
© Getty Images/Global Images Ukraine

Недавно в сети стала популярной история про 100-летнего аргентинского дедушку, который от руки записывает в блокнот все голы Лионеля Месси.

Фанат ведет статистику с 2004 года, а информацию про заполненные листы в соцсети отправил внук дедушки.

История стала вирусной в сети и дошла до Месси, который в ответ решил записать короткое видео с благодарностью для такого необычного фаната.

Эрнау Мастранджело не пользуется интернетом, однако видео ему показал внук.

Болельщик наверняка счастлив, что Аргентина выиграла Копа Америка, а Месси договорился о новом контракте с «Барселоной».
 

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Источник — ESPN

(2 голоса)

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Комментарии
    Alex_m
    online
      Alex_m, 16.07.2021 12:39
    +1
    настоящий фанат! Один на миллион!
    Ссылка
    Alex_m
    online
      Alex_m, 16.07.2021 12:39
    +1
    настоящий фанат! Один на миллион!
    Ссылка
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