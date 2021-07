Милая история. Месси записал видео для 100-летнего фаната

Недавно в сети стала популярной история про 100-летнего аргентинского дедушку, который от руки записывает в блокнот все голы Лионеля Месси.

Фанат ведет статистику с 2004 года, а информацию про заполненные листы в соцсети отправил внук дедушки.

История стала вирусной в сети и дошла до Месси, который в ответ решил записать короткое видео с благодарностью для такого необычного фаната.

Эрнау Мастранджело не пользуется интернетом, однако видео ему показал внук.

Болельщик наверняка счастлив, что Аргентина выиграла Копа Америка, а Месси договорился о новом контракте с «Барселоной».



100-year-old Don Hernán has recorded every single one of Lionel Messi's goals in his notebook.



The story reached Messi and he decided to send him a special message. His reaction is everything ❤️



(via julian.mc98/IG) pic.twitter.com/N2nlzNi6br