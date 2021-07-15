ФОТО. Представлен новый официальный мяч АПЛ

Английская Премьер-лига презентовала новый официальный мяч чемпионата от технического партнера, компании «Nike». Он будет использоваться в АПЛ в сезоне 2021/2022, который стартует 13 августа:
The new season with the @nikefootball Flight ball draws ever closer...— Premier League (@premierleague) July 15, 2021
Now available for you to get yours from https://t.co/k77WXsGM09 pic.twitter.com/lz7PiieL48
Ранее «Манчестер Юнайтед» представил новую домашнюю форму на сезон 2021/2022.
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Источник — Twitter
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