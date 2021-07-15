ФОТО. Представлен новый официальный мяч АПЛ

Он будет использоваться в сезоне 2021/2022

  • 15.07.2021 20:14
  • 1079 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Представлен новый официальный мяч АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английская Премьер-лига презентовала новый официальный мяч чемпионата от технического партнера, компании «Nike». Он будет использоваться в АПЛ в сезоне 2021/2022, который стартует 13 августа:

Ранее «Манчестер Юнайтед» представил новую домашнюю форму на сезон 2021/2022.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    haleyandrews66
      haleyandrews66, 15.07.2021 21:00
    0
    Стильный какой
    Ссылка
    haleyandrews66
      haleyandrews66, 15.07.2021 21:00
    0
    Стильный какой
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности