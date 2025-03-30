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Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 10:49 | Обновлено 30 марта 2025, 10:50
86
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Кривбасс

30 марта в 13:00 состоится матч 22-го тура УПЛ

30 марта 2025, 10:49 | Обновлено 30 марта 2025, 10:50
86
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Кривбасс
ФК Кривбас

В воскресенье, 30 марта, в 13:00 состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Кривбасс».

Команды встретятся на стадионе «Ворскла» в городе Полтаве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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