Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Кривбасс

В воскресенье, 30 марта, в 13:00 состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Кривбасс».

Команды встретятся на стадионе «Ворскла» в городе Полтаве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.