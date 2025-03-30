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Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 10:29 | Обновлено 30 марта 2025, 10:30
104
0

Руслан РОТАНЬ: «Очень тяжелая победа. Мы понимали, против кого играем»

Тренер «Александрии» поделился мыслями после победы над «Левым Берегом»

30 марта 2025, 10:29 | Обновлено 30 марта 2025, 10:30
104
0
Руслан РОТАНЬ: «Очень тяжелая победа. Мы понимали, против кого играем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань поделился эмоциями после победы над «Левым Берегом» в 22 туре Украинской Премьер-лиги.

«Очень тяжелая победа. Мы понимали, против кого играем. Я ребятам об этом говорил еще за неделю до матча, что они будут бороться за результат на максимуме, ездить, извините, на одном месте по газону, но будут бороться. Оно так и вышло.

Раньше такие матчи нужно закрывать – тогда концовка будет в нашу пользу более спокойной. Но есть то, что имеем. Мы пока не можем спокойнее эти матчи закрывать. Мы работаем над этим. Спасибо команде за самоотдачу, за характер, за то, что они сражались за результат.

Я не скажу, что мы были мыслями на игре с «Шахтером». Соперник нас накрывал 1 в 1, давал мало простора. Мы как раз это пространство должны были видеть и распознавать. Поэтому игра была где-то более эмоциональная и жесткая. Пространство соперник нам мало дал, поэтому для нас и складывалась эта игра эпизодически. Соперник нас не прессинговал, а позиционно 1 в 1 разбирал.

Мы выдерживали и то, что мы хотели, иногда у нас комбинации получались, но где-то во 2-й половине 2-го тайма – не знаю, с чем это связано – мы немного успокоились. Требовалось более агрессивно доказывать, и потребовался 2-й гол, чтобы матч для нас спокойнее закончился. Поэтому и концовка была нервная», – сказал Ротань.

В нынешнем сезоне Александрия занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 50 турнирных баллов после 22 сыгранных матчей.

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Руслан Ротань пресс-конференция Александрия чемпионат Украины по футболу Левый Берег Киев Левый Берег - Александрия
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
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