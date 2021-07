11 июля в финальном матче Евро-2020 сойдутся сборные Италии и Англии. Поединок пройдет в Лондоне и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Перед игрой фанаты сборной Англии подрались со стюардами у входа на стадион. Люди пытались попасть на арену без билетов.

ВИДЕО. Страсти перед матчем. Фаны сборной Англии подрались со стюардами

England fans trying to get into Wembley without tickets tonight 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #Euro2020 pic.twitter.com/sU4Esl8fZx