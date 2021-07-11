11 июля в финальном матче Евро-2020 сойдутся сборные Италии и Англии. Поединок пройдет в Лондоне и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Перед игрой фанаты сборной Англии подрались со стюардами у входа на стадион. Люди пытались попасть на арену без билетов.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
ВИДЕО. Страсти перед матчем. Фаны сборной Англии подрались со стюардами
England fans trying to get into Wembley without tickets tonight 🏴 #Euro2020 pic.twitter.com/sU4Esl8fZx— Casual Ultra (@thecasualultra) July 11, 2021
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Источник — Twitter
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