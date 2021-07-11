ВИДЕО. Страсти перед матчем. Фаны сборной Англии подрались со стюардами

В Лондоне на Уэмбли пройдет финальный матч Евро-2020

  • 11.07.2021 21:21
  • 2803 просмотра
  • 4 комментария
ВИДЕО. Страсти перед матчем. Фаны сборной Англии подрались со стюардами
© Getty Images/Global Images Ukraine

11 июля в финальном матче Евро-2020 сойдутся сборные Италии и Англии. Поединок пройдет в Лондоне и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Перед игрой фанаты сборной Англии подрались со стюардами у входа на стадион. Люди пытались попасть на арену без билетов.

ВИДЕО. Страсти перед матчем. Фаны сборной Англии подрались со стюардами

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Источник — Twitter

(10 голосов)

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Комментарии
    Сергій Кулиняк
    online
      Сергій Кулиняк, 11.07.2021 22:59
    +1
    стадо
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 11.07.2021 21:53
    -1
    Сомневаюсь, что они еще трезвые ринулись на стадион...
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    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 11.07.2021 21:43
    -2
    Мда английские фаны таки самые отбитые!
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    BekXanov
      BekXanov, 11.07.2021 21:31
    +3
    Ну как же англичане без этого...
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    BekXanov
      BekXanov, 11.07.2021 21:31
    +3
    Ну как же англичане без этого...
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    Сергій Кулиняк
    online
      Сергій Кулиняк, 11.07.2021 22:59
    +1
    стадо
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