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Сборная УКРАИНЫ
15 ноября 2024, 16:51 | Обновлено 15 ноября 2024, 18:21
3776
9

Сергей РЕБРОВ – о матче против Грузии, Довбике, Сабо и травмированных

Тренер оценил предстоящий матч против Грузии

15 ноября 2024, 16:51 | Обновлено 15 ноября 2024, 18:21
3776
9
Сергей РЕБРОВ – о матче против Грузии, Довбике, Сабо и травмированных
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов перед матчем Лиги наций против Грузии. Игра состоится 16 ноября, начало в 19:00.

Про изменения после первого матча с Грузией (победа 1:0): «Это будут разные матчи, и мы готовимся к каждому матчу так же, как и соперник. Теперь матч в Грузии, у них будет большая поддержка, соперник будет более агрессивным, чем в первом матче. Однако у нас свой план, мы будем его выполнять».

О кадровой ситуации и Довбике: «Артем вчера провел первую тренировку. Верим, что сегодня тренировка пройдет нормально и он будет полностью готов. Посмотрим завтра».

«К сожалению, у многих игроков есть небольшие повреждения. После переездов «Динамо» и «Шахтера» многие достаточно устали. Не сыграет Владислав Ванат, он восстанавливается. Надеемся, он вернется на вторую игру с Албанией. Надеюсь, остальные игроки выйдут сражаться за Украину».

О сборной Грузии: «Не знаю, в каком они состоянии. Мы недавно с ними играли, информация есть. Далее в следующей игре они изменили тактическую схему, но мы будем готовы к этому, готовы им противостоять».

О заявлениях Йожефа Сабо («Украина – слабая команда и проиграет»): «Ну сказал и сказал. Я не думаю, что мы должны обращать внимание на слова одного человека. Готовимся к важному матчу».

О турнирной ситуации Лиги наций: «На уровне сборных очень сильные игроки, здесь все выходят побеждать. Мы будем играть только на победу. Уверен, будет интересный матч. Помню, на Евро нам говорили, что со Словакией нужно было забивать больше... Но это уровень сборных, тут собраны лучшие футболисты».

О Хвиче Кварацхелии: «Будем останавливать так же, как в первом матче. Мы не знаем, на какой именно позиции он сыграет. Уважаю этого игрока, но у нас свой план. У Грузии вообще в атаке очень сильные игроки».

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу пресс-конференция сборная Грузии по футболу Лига наций Грузия - Украина Владислав Ванат Артем Довбик Хвича Кварацхелия Йожеф Сабо
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 9
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Kitten
По виразу обличчя Реброва було видно,що він був дуже здивований,коли журналісти згадали про Сабо і його прогноз на завтрашній матч ))
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+3
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Nick.Grabowski
Толкові та лаконічні відповіді від Реброва. Але тут я не скажи - все рівно будуть незадоволені. 
Український футбол - це певною мірою відображення українського суспільства.
Більшість українців інфантильно хоче, щоб все навколо було ідеальним (стильним), топовим, найкращим, найякіснішим та наймоднішим.... але якщо запитати в кожного окремо "чи ви самі є такими", то у відповідь в кращому випадку буде - тиша.
Якщо ви - самі посередність або відсталість (в своїй праці, в своїй професії, в своєму бізнесі на регіональному, українському, європейському, світовому рівнях), то подумайте чи маєте ви моральне право вимагати від інших топового рівня? 
Чи маєте право ви вимагати від когось професійності, порядності, зразковості ... якщо ви самі такими не є?
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+1
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nick07
ні, ну сказав він то все правильно, а от чи зможе? тут під питанням
але... однозначно успіху команді та лише перемог
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0
vruthiy-112
Сергію, досить розповідати,  грати потрібно з першої хвилини і вирішувати питання в першому таймі,  а не намагатися в останні 12 хвилин.!!!
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0
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Умник
Ванат в прекрасной форме, чушь какая то
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-1
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