Анчелотти посоветовал вратарю Реала не играть в следующем матче
Карло не хотел бы, что Куртуа выходил в матче с «Леганесом»
Звездный бельгийский вратарь Тибо Куртуа пропустил пять из последних семи матчей «Реала» из-за травмы.
Бельгийский вратарь уже полностью восстановился от травмы и готов вернуться на поле. Однако Карло Анчелотти вместе со своим тренерским штабом советует голкиперу не спешить и пропустить следующий матч «Леганесом» в Ла Лаге.
Вероятно, против «Леганеса» сыграет Андрей Лунин, а Куртуа вернется на поле уже 27 ноября в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.
Ранее тренерский штаб сборной Бельгии связывался с вратарем «Реала» Тибо Куртуа, желая вернуть игрока в национальную команду, однако снова получил отказ.
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