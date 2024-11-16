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  4. Анчелотти посоветовал вратарю Реала не играть в следующем матче
Испания
16 ноября 2024, 00:14 |
418
0

Анчелотти посоветовал вратарю Реала не играть в следующем матче

Карло не хотел бы, что Куртуа выходил в матче с «Леганесом»

16 ноября 2024, 00:14 |
418
0
Анчелотти посоветовал вратарю Реала не играть в следующем матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Тибо Куртуа

Звездный бельгийский вратарь Тибо Куртуа пропустил пять из последних семи матчей «Реала» из-за травмы.

Бельгийский вратарь уже полностью восстановился от травмы и готов вернуться на поле. Однако Карло Анчелотти вместе со своим тренерским штабом советует голкиперу не спешить и пропустить следующий матч «Леганесом» в Ла Лаге.

Вероятно, против «Леганеса» сыграет Андрей Лунин, а Куртуа вернется на поле уже 27 ноября в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

Ранее тренерский штаб сборной Бельгии связывался с вратарем «Реала» Тибо Куртуа, желая вернуть игрока в национальную команду, однако снова получил отказ.

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травма чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Тибо Куртуа Ла Лига Андрей Лунин
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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