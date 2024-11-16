Анчелотти посоветовал вратарю Реала не играть в следующем матче

Звездный бельгийский вратарь Тибо Куртуа пропустил пять из последних семи матчей «Реала» из-за травмы.

Бельгийский вратарь уже полностью восстановился от травмы и готов вернуться на поле. Однако Карло Анчелотти вместе со своим тренерским штабом советует голкиперу не спешить и пропустить следующий матч «Леганесом» в Ла Лаге.

Вероятно, против «Леганеса» сыграет Андрей Лунин, а Куртуа вернется на поле уже 27 ноября в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

Ранее тренерский штаб сборной Бельгии связывался с вратарем «Реала» Тибо Куртуа, желая вернуть игрока в национальную команду, однако снова получил отказ.